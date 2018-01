Bohlen als Joker: Fränkischer Bestatter singt bei DSDS

Song handelt von einem Mörder, der im State Prison in Kalifornien einsitzt - vor 3 Stunden

LAUF - Bestattungsfachkraft aus Mittelfranken - nicht sofort würde man bei dieser Kombination an ein Gesangstalent denken. Doch der Laufer Nelo Novosel will sich bei DSDS gegen alle Vorurteile stemmen.

In schwarzer Montur möchte der Laufer Bestatter Nelo die DSDS-Jury überzeugen. Ausgestrahlt wird die Folge am Samstag, den 20. Januar. © MG RTL D / Stefan



In schwarzer Montur möchte der Laufer Bestatter Nelo die DSDS-Jury überzeugen. Ausgestrahlt wird die Folge am Samstag, den 20. Januar. Foto: MG RTL D / Stefan



Der Laufer Nelo Novosel ist leidenschaftlicher Hobbysänger und möchte in der 15. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" weit nach vorne kommen. Beruflich kümmert sich der 23-Jährige eigentlich um die Bergung und den Transport von Verstorbenen. "Das ist ein sehr vielseitiger Beruf, bei dem man sehr viel lernt. Auch fürs Leben", erzählt Nelo über seinen Beruf als Bestattungsfachkraft. "Der schult mich, wie man mit Menschen umgeht, die sich gerade in Extremsituationen befinden."

Lange singt Nelo zwar noch nicht, doch er sieht seine Chance bei DSDS und möchte damit ins Show-Business gelangen. Dafür hat er sich von seinem Lieblingskünstler Johnny Cash den Song "Folsom Prison Blues ausgesucht", mit dem er bei Dieter Bohlen, Schlagersängerin Ella Endlich, Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel und Musikproduzent Mousse T. punkten will. In dem Song geht es um einen Mann, der im Folsom State Prison in Kalifornien einsitzt, weil er einen Mann in Reno ermordet hat, nur um ihn sterben zu sehen.

"Er gibt mir Sicherheit"

Für seinen Auftritt hat sich der Laufer ordentlich in Schale geschmissen. Er performt den Song in einem schwarzen Anzug. Doch außergewöhnlich ist das für den Bestatter nicht, denn auch privat ist der Anzug für ihn ein Muss. "Er gibt mir Sicherheit und man wird auch anders behandelt", so Nelo.

Johnny Cash ist ein großes Idol für den leidenschaftlichen Hobbysänger. "Deswegen schwarzer Anzug – zu meinem Beruf passend und zu meinem Vorbild passend." Als Juryjoker hat der 23-Jährige sich Dieter Bohlen gewählt. Dieser kann, im Falle einer Uneinigkeit innerhalb der Jury entscheident für das Weiterkommen in den Recall sein.

Ob der 23-Jährige die Eintrittskarte für den Recall erhält, wird am 20.Januar ab 20.15 Uhr in der vierten Folge von "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL gezeigt.

jm