Bohlen ist baff: Fränkischer Bestatter ist im DSDS-Recall

Nelo Novosel aus Lauf überzeugt die Jury und ist eine Runde weiter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er will ins Show-Business und ist auf dem besten Weg dorthin: Nelo Novosell aus dem mittelfränkischen Lauf hat am Samstag die Jury bei "Deutschland sucht den Superstar" überzeugt und hat sich das Ticket für das Recall gesichert.

Nelo Novosel, der Bestatter aus Lauf, ist im Recall. © MG RTL D / Stefan



Nelo Novosel, der Bestatter aus Lauf, ist im Recall. Foto: MG RTL D / Stefan



Novosel glänzte mit einem Song seines Lieblingskünstlers Johnny Cash "Folsom Prison Blues" und überzeugte Dieter Bohlen und seine Kollegen in der Jury. In dem Song geht es um einen Mann, der im Folsom State Prison in Kalifornien einsitzt, weil er einen Mann in Reno ermordet hat, nur um ihn sterben zu sehen.

Mit Sterben kennt sich Novosel aus. Als Bestatter kümmert sich der 22-Jährige um die Bergung und den Transport von Verstorbenen. Sein Beruf gibt ihm allerdings auch Kraft fürs Leben: "Das ist ein sehr vielseitiger Beruf, bei dem man sehr viel lernt. Auch fürs Leben", erklärt er Bohlen und Co. vor seinem Auftritt. Und weiter: "Der schult mich, wie man mit Menschen umgeht, die sich gerade in Extremsituationen befinden."

Lange singt der 22-Jährige zwar noch nicht, doch die eigene Extremsituation vor der Jury zu singen hat Novosel mit Bravour gemeistert. Im schwarzen Anzug (seine Berufskleidung) beeindruckte er Bohlen mit dem perfekt auf ihn zugeschnittenen Country-Song. Nun hat der Bestatter aus Lauf eine weitere Chance, vor dem Pop-Titanen auch in anderen Genres zu performen. Er ist im Recall. "Ich bin sprachlos", lautet sein Resumee anschließend.

