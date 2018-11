Brauerei in Flammen: Großeinsatz bei Wolfshöher

Brandursache ist bislang noch nicht bekannt - vor 50 Minuten

NEUNKIRCHEN AM SAND - In der Brauerei Wolfshöher in Neunkirchen am Sand ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der Alarm ging gegen 19.30 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Über Verletzte ist der Polizei bislang nichts bekannt.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

fr