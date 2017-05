Darum kreiste in der Nacht ein Polizeihubschrauber über Lauf

Anwohner wurden gegen 0 Uhr auf Helikopter aufmerksam - vor 44 Minuten

LAUF - In der Nacht auf Dienstag stand über Lauf an der Pegnitz ein Polizeihubschrauber in der Luft. Auf Anfrage hat die Polizei uns mitgeteilt, was der Hintergrund dieser Maßnahme war.

Es handelte sich, wie auf Facebook von einigen Anwohnern bereits gemutmaßt, um eine Vermisstensuche. Laut einem Sprecher der Polizei wurde die Suche in der Nacht erfolglos abgebrochen und am Dienstagmorgen "im Bereich Behringersdorf" fortgesetzt. Die vermisste Person ist demnach noch immer verschwunden. Genauere Angaben zur Person machte die Polizei nicht.

