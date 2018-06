Kurz vor der Ausfahrt Schnaittach prallte am Donnerstagmittag ein Geländewagen aus Oberfranken in eine Leitplanke. Der Anhänger war ins Schlittern geraten, wodurch der Wagen umkippte. Zwei zufällig vorbeikommende Auerbacher, ein Notfallsanitäter und eine Krankenschwester, leisteten Erste Hilfe.

Lange hat es gedauert bis auch in Schnaittach am Rothenberg der Ski-Lift in Betrieb genommen werden konnte. Erst ab Mitte der vergangenen Woche sausten Skifahrer den Hang hinab. Zum Wochenende waren bei bestem Sonnenscheinwetter auch die Schnaittacher Kids mit ihren Brettern am Berg unterwegs.