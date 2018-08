Eckental ade: Wanderreporter Martin tourt nach Simmelsdorf

Bei Tour 32 geht es durch das Nürnberger Land - vor 1 Stunde

ECKENTAL/SIMMELSDORF - Frisch ausgeruht geht es für unseren Wanderreporter Martin Müller heute von Eckental nach Simmelsdorf. Nach einem musikalischen Einstand samt Theaterbesuch und Antiquitäten-Spaß geht es gut gelaunt auf die zweite Etappe.

Martin Müller hat zum Einstand als NN-Wanderreporter gleich mal ordentlich auf die Pauke gehauen - nicht nur im übertragenem Sinn. Dann zog er von Lauf in Richtung Eckental los und machte Halt im Dehnberger Hof Theater, in einem Irish Pub in Simonshofen sowie bei einem Antiquitätenhändler in Neunhof.