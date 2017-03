Einbruch in Laufer Einfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Täter waren auf der Suche nach Wertgegenständen - vor 55 Minuten

BEHRINGERSDORF - Im Zeitraum zwischen Samstag und Sonntag stiegen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Behringersdorf (Landkreis Nürnberger Land) ein. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die Einbrecher gelangten zwischen Samstag (18.45 Uhr) und Sonntag (2 Uhr morgens) über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Anwesen an der Günthersbühler Straße. Laut Polizei durchwühlten sie auf der Suche nach Wertgegenständen das Mobiliar der Wohnräume. Was die Täter erbeuteten, ist bislang noch nicht bekannt. Sie hinterließen nach einer ersten Schätzung einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Schwabach. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112 3333 entgegen.

evo