EWS-Markt: Laufer Institution hat Insolvenz angemeldet

Suche nach Investor - Verkaufsbetrieb läuft weiter - vor 38 Minuten

LAUF - Der Laufer EWS-Kaufmarkt hat Insolvenz angemeldet. Jetzt wird ein Investor gesucht, mit dessen Hilfe das Unternehmen saniert werden soll. Der Betrieb im Supermarkt und den beiden Getränkemärkten in Lauf und Röthenbach läuft im Augenblick weiter, Kündigungen soll es nicht geben.

Seit 1996 gibt es den Supermarkt an der Hersbrucker Straße in Lauf. Foto: Sichelstiel



Am Mittwoch hat das Unternehmen Insolvenz­antrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Der Betrieb geht weiter, wie der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl betont. Das heißt, der Supermarkt wird wie gehabt von Lieferanten mit Produkten versorgt und steht den Kunden offen.

Der Betrieb ist nicht überschuldet, betont Ampferl. Bis der Insolvenzantrag gestellt wurde, seien alle Rechnungen bezahlt worden. Die Geschäftsführer hätten aber "gesehen, dass es in den nächsten sechs Monaten schwierig werden kann".

Offenbar wurde die Konkurrenz in den vergangenen Jahren zu groß. Die Geschäftsführer Karlheinz Bieswanger und Georg Münch zählten seit 1996 über 30 Neueröffnungen von Lebensmittelgeschäften in einem Umkreis von 15 Kilometern, so Münch im Gespräch mit der Pegnitz-Zeitung. Alleine in Lauf gibt es drei Rewe-Niederlassungen. "Die Macht der Großen ist größer geworden", sagt er.

