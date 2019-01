Fahrer bewusstlos: Lehrer verhindert Busunglück auf A9

Bus mit 33 Schülern an Bord schlingerte ungebremst gen Leitplanke - vor 1 Stunde

FEUCHT/LAUF - 33 Braunschweiger Schüler sowie vier Lehrkräfte waren am Montag gerade auf dem Weg zu einem Schulausflug nach Ruhpolding, als ihr Busfahrer mitten auf der A9 plötzlich bewusstlos wurde. Der Reisebus schlingerte bereits ungebremst an die Mittelschutzplanke, dann griff ein Lehrer ans Steuer und verhinderte Schlimmeres.

Ein Reisebus mit Schülern der zwölften Jahrgangsstufe einer Braunschweiger Gesamtschule war am Montag auf der A9 unterwegs zur Klassenfahrt nach Ruhpolding. Gegen 12.20 Uhr, auf Höhe der Anschlussstelle Lauf-Süd, wurde der Busfahrer aufgrund eines medizinischen Problems plötzlich bewusstlos. Ungebremst schlingerte der Bus daraufhin an die mittlere Schutzplanke, so die Polizei. Der 50-jährige Lehrer, der auf dem Beifahrersitz saß, griff sofort in das Lenkrad und konnte so noch einen größeren Unfall des Reisebusses verhindern.

Der 58-jährige Fahrer kam nach kurzer Zeit wieder zu sich. Noch sichtlich benommen, gelang es dem Mann dennoch, den Bus an der nächsten Anschlussstelle von der Autobahn zu fahren, wo er dann anhielt. Ein Rettungsdienst brachte den 58-Jährigen sofort ins Nürnberger Klinikum. Ein Polizeibeamter fuhr den Bus zum nächsten Parkplatz, wo die Fahrgäste von einem Ersatzbus abgeholt wurden. Die 33 Schüler und drei Lehrerinnen kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Am Bus und der Schutzplanke entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

jm