Großeinsatz im Nürnberger Land: Im Außenbereich der Brauerei Wolfshöher in Neunkirchen am Sand haben am Samstagabend mehrere Bierfässer Feuer gefangen. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar. Verletzt wurde niemand. © ToMa

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Mercedes prallt gegen Baum: Vollsperrung auf der A9 Am Dienstagnachmittag ist ein Mann mit seinem Mercedes auf der A9 auf Höhe der Anschlusstelle Hormersdorf von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte dabei mit einem anderen Auto, brach dann durch die Leitplanke und prallte abseits der Autobahn gegen einen Baum. Der Mercedesfahrer wurde per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die A9 musste komplett gesperrt werden.

Pedale verwechselt: Seniorin fährt mit Auto in Apotheken-Vordach An der Kreuzung Konrad-Zimmermann-Straße und Grabenstraße in Röthenbach an der Pegnitz ist eine 82-Jährige am Mittwoch mit ihrem Auto gegen das Vordach einer Apotheke gefahren. Ihr 91-jähriger Ehemann, der im letzten Moment einschritt, verhinderte Schlimmeres. Die Feuerwehr befreite nicht nur das Ehepaar, sondern stützte daraufhin auch das in Mitleidenschaft gezogene Vordach der Apotheke.

Banküberfall in Röthenbacher Sparkasse - Die Bilder vom Tatort Am Dienstagvormittag sorgte ein Bankräuber in Röthenbach für Angst und Schrecken. Vermummt betrat er die Sparkasse in der Karlstraße, bedrohte die Angestellten mit einer Waffe und machte sich mit dem Bargeld aus dem Staub. Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise.