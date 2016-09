Felsenkeller zum Tag des Denkmals in Schnaittach geöffnet

SCHNAITTACH - Der "Tag des offenen Denkmals" punktete dieses Mal im Schnaittachtal mit einer Führung durch die Schnaittacher Felsenkeller die zum Teil auch als Schutzbunker in Kriegszeiten verwendet wurden. Aber auch das hervorragend restaurierte und sanierte Handwerkerhäuschen in der Schnaittacher Fröschau erhielt Besuch aus dem weiten Umland genauso wie das jüdische Museum.

Zum "Tag des offenen Denkmals" waren dieses Mal die Schnaittacher Felsenkeller, die zum Teil auch als Schutzbunker in Kriegszeiten verwendet wurden, für eine Führung geöffnet. © Udo Schuster



Bald nach dem bekannt war das am Denkmaltag wieder einmal durch den Museums- und Geschichtsverein Schnaittach e.V. Führungen durch die historischen Kellergewölbe rund um den Marktplatz stattfinden waren auch sämtliche Karten ausverkauft.

In diesem Jahr standen nur drei Keller auf dem Programm, die aber hatten es in sich. In mehreren Gruppen, dies war aus organisatorischen Gründen nötig, machten sich die Teilnehmer vom Rathausplatz auf die Spurensuche in die Vergangenheit. Norbert Weber, Vorsitzender des Museums- und Geschichtsvereins führte die interessierten Gäste zunächst in den Kölbelkeller in der Erlanger Straße. Vor fünf Jahren wurden hier zuletzt Begehungen mit dem Verein durchgeführt, da durch das Grundwasser immer wieder der Kellerboden zu glitschig, zu schlammig und zu nass war.

Wieder Tageslicht und kurz darauf musste sich das Auge erneut auf die Dunkelheit einstellen. Diesmal unter dem Anwesen Löhr. Die Besonderheit dieses Kellers lag in der Bevorratung von Eis. Hier schlugen die Männer im Winter große Eisbrocken aus den Weihern und bestückten über eine Art Eisrutsche dann den Vorratsraum mit Eis das zum Kühlen der verderblichen Lebensmittel oft bis zum Monat Juli reichte. Der letzte Keller führte alle Gruppen noch in das historische Kellergewölbe aus dem 14. Jahrhundert unter dem ehemaligen Anwesen Wörler (Modehaus und Hopfenhandlung) in der Bayreuther Straße.

Handwerkerhäuschen bis Anfang der 90er Jahre bewohnt

Die Führungen in diesen Kellern übernahm Adalbert Gartner. Er wusste unter anderem auch zu berichten das hier eine Notbeleuchtung während des Krieges installiert wurde um diesen großflächigen Keller als Schutzraum für die Schnaittacher Bürger bei Fliegerangriffen zu nutzen. Thomas und Ralf Irmler aus Schnaittach waren zum ersten Mal bei einer Kellerführung dabei. "Jetzt wohnen wir schon 40 Jahre in Schnaittach aber das diese Keller sich so mächtig und weitläufig unter dem Markt erstrecken, das hätte ich nicht gedacht", sagt der Senior Zahnarzt der die Eintrittskarte von seinen Praxismädels geschenkt bekommen hatte.

In der Fröschau war neben der Besichtigung des kleinen Häuschens auch die Kulturscheune zu begehen und von außen die sehr gut gelungene Fertigstellung des Badhauses zu bewundern. Das kleine ehemalige Handwerkerhäuschen in der Fröschau Hausnummer 4 dient nun in Zukunft mit rund 80 Quadratmeter Wohnfläche als Gästehaus für Besucher der Bewohner des ehemaligen Gräf´schen Anwesen zu dem auch das Badhaus gehörte. Diese kleine Haus im Ursprung um 1730 errichtet, mit Umbau 1840 und zuletzt 1943, wurde noch bis Anfang der 90er Jahre bewohnt. Die Besonderheiten die bei der Renovierung anstanden kann man nicht mit einem Satz zusammenfassen, erklärt Joachim Pietzcker. Und in der Tat, dies reicht vom kompletten Austausch der Wände über die Tieferlegung des Bodens im Erdgeschoss bis hin zu Brandschutzmaßnahmen die es nun nicht ermöglichen ein Fenster zur Südseite an die nebenstehende Scheune zu öffnen.

Jüdisches Museum eröffnete vor 20 Jahren

Im jüdischen Museum erzählte Birgit Kroder-Gumann von der Geschichte dieses Hauses. Die Geschichte um das Gebäude belegt mit der freigelegten hebräische Inschrift an der Synagoge bei Umrechnung die Jahreszahl der Errichtung 1570. Kroder-Gumann berichtet auch dass dieses Gebäudeensemble von Synagoge, Vorsänger- und Rabbinerhaus das einzige Regionalmuseum im Landkreis beinhaltet und mit der größten Sammlung von Sachzeugnissen zum Landjudentum in ganz Süddeutschland aufwarten kann.

Interessiert hat sich hier auch eine Schülerin aus dem Willstätter Gymnasium aus Nürnberg. Die Schülerin schreibt eine wissenschaftliche Seminararbeit zum fränkischen Judentum in der frühen Neuzeit. Das jüdisches Museum eröffnete vor 20 Jahren im Oktober 1996, damals auch nominiert für Europäischen Museumspreis, und seither treffen Besucher aus aller Welt in Schnaittach ein.

