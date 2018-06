Fest im Sattel: Das 12-Stunden-Radrennen in Schnaittach

Es war bereits die zehnte Austragung des Wettbewerbs - vor 1 Stunde

SCHNAITTACH - Bereits zum zehnten Mal lud der Radclub Schnaittachtal zum 12-Stunden-Rennen mit dem Bike. Egal ob als Einzelfahrer, im 2-er oder 4-er Team, ob "Profi" oder ambitionierter Breitensportler - der Spaßfaktor steht hier im Vordergrund.

Auf die Plätze, fertig, los! Der Spaß kam bei der zehnten Auflage des 12-Stunden-Radrennens in Schnaittach definitiv nicht zu kurz. © Udo Schuster



Auf einem Rundkurs fahren rund 400 Mountainbikerinnen und Mountainbiker innerhalb von zwölf Stunden möglichst viele Runden. Gemessen und daher nicht zu manipulieren wird mit Hilfe von sogenannten Transpondern.

Die Fahrer einer Mannschaft treten einzelnd und nacheinander auf dem Parcours an. Wann sie sich ablösen, ob nach einer oder mehreren Runden, bleibt den Teams frei gestellt. In der Wechselzone wird es daher auch manchmal eng, wenn gleichzeitig mehrere Biker ihren Transponder an den Teampartner übergeben. Wer am meisten Runden schafft ist der Sieger.

Viele machen nur so zum Spaß mit. Ganz einfach um das Rennen nachhaltig zu erleben, mit dem Ziel, es im Jubel der Menge und im Team beenden zu können. Wiederum andere sind regelmäßig bei solchen Rennen dabei. Gerade Firmen haben diese Art von Event vermehrt für sich entdeckt und stellen meist ein oder sogar mehrere Teams. Nicht zuletzt wird der Teamgedanke und der Zusammenhalt der Teilnehmer durch dieses anspruchsvolle Event gestärkt und gefördert.

Die Streckenführung lag in bewährter Weise in den Händen vom Streckenchef Ferdl Thiel und bot alles was ein Mountainbike-Rennen reizvoll macht. Ausschließlich auf Wiesen, Wald- und Schotterwegen fuhren die Teilnehmer auf einem Rundkurs mit etwa acht Kilometer Länge und bewältigten dabei rund 100 Höhenmeter. Die begehrten Startplätze waren sehr schnell ausgebucht. Diese Art von Mountainbike-Rennen wird immer beliebter, auch wenn hierbei eine Helmpflicht besteht.

Udo Schuster