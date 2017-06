Floriansfest der Laufer Feuerwehr war Besuchermagnet

27. Auflage des Festes wieder mit vielen Attraktionen - vor 1 Stunde

LAUF - Als wahrer Besuchermagnet entpuppte sich am Samstag das Floriansfest der Laufer Feuerwehr. Von Nachmittag bis in den späten Abend zog es wieder viele ältere, aber vor allem die jungen Gäste in seinen Bann.

Mit so viel Andrang hatte selbst die Laufer Wehr nicht gerechnet. Viele Besucher nutzen das tolle Wetter, um die Laufer Feuerwache näher kennenzulernen. © Feuerwehr Lauf



„Mit so einem Ansturm hatten wir nicht gerechnet und das an einem Samstag inmitten der Pfingstferien, wo doch viele Familien verreist sind“, freuten sich Florian Roser und Hannes Lang, die beiden Vorsitzenden des Laufer Feuerwehrvereins. Bei bestem Sommerwetter hatten die Brandbekämpfer mit ihren Familien ein buntes Programm auf die Beine gestellt, das viele Gäste aus nah und fern auf den Hof der Laufer Feuerwache lockte.

Auch in der 27. Auflage des Floriansfests ging es wieder spektakulär zur Sache. In Vertretung der drei Bürgermeister eröffnete Stadtrat Frank Keller das bunte Treiben und betonte, wie essentiell wichtig es für die Freiwilligen Feuerwehren ist, sich zu präsentieren, um junge Menschen für den ehrenamtlichen Dienst zu begeistern. Der Feuerwehrnachwuchs stand daher an diesem Nachmittag besonders im Mittelpunkt.

Die Bergwacht seilte eine „verunglückten“ Gleitschirmflieger ab, der sich am Turm der Wehr verfangen hatte. © Feuerwehr Lauf



Während die Jugendgruppe an einem Infostand um neue Mitglieder warb, demonstrierte die Kinderfeuerwehr die Rettung einen Stoffpinguins aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses. Weil es im Erdgeschoss lichterloh brannte und der Rauch den Weg durch das Treppenhaus versperrte, zogen die Acht- bis Zwölfjährigen ein Sprungtuch aus ihrem Einsatzfahrzeug. Das Manöver gelang, dank tatkräftiger Unterstützung aus dem Publikum, das an diesem Tag zum Mitmachen, statt zum bloßen Zuschauen eingeladen war.

Noch höher hinaus ging es bei der zweiten Vorführung des Nachmittags durch die Laufer Bergwacht. Ein Gleitschirmflieger hatte sich in rund 20 Metern Höhe am Schlauchturm verfangen. Mit Spezialgeräten seilten sich die Bergretter zu ihm ab und brachten ihn mit gekonnten Handgriffen zurück auf den Boden.

Wie ein Sprungnetz funktioniert, demonstrierte der Feuerwehrnachwuchs mithilfe eines Stoffpinguins. © Feuerwehr Lauf



Rundfahrten im Feuerwehrauto oder auf der Gokart-Rennbahn, eine Hüpfburg und ein kleiner Rummelplatz rundeten das Programm ab. Bei lauen Temperaturen war die Veranstaltung bis zum späten Abend bestens besucht. Fortsetzung folgt im kommenden Jahr.

„Bis dahin werden wir unseren Grillstand noch etwas ausbauen“, ziehen die beiden Vorsitzenden eine erste Bilanz. „Zeitweise war die Warteschlange am Imbissstand einfach zu lang. Aber über zu viel Zuspruch aus der Bevölkerung werden wir uns ganz sicher nicht beschweren.“

