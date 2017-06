Ein 78-Jähriger starb am Sonntagabend während er mit seinem Auto in Röthenbach an der Pegnitz (Lkr. Nürnberger Land) fuhr. Der Wagen krachte anschließend frontal gegen einen Baum. Die Ehefrau des Verstorbenen erlitt einen Schock und musste medizinisch behandelt werden. © NEWS5 / Friedrich