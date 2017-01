Gasexplosion in Lauf: 81-Jähriger schwer verletzt

LAUF - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ist am Dienstag ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

Am Dienstagabend kam es gegen 17 Uhr in Lauf-Hedersdorf zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus. Die Ursache war vermutlich das Kochen mit einem Gasherd, teilte die Polizei mit. Durch die Gasexplosion wurde ein 81-jähriger Hausbewohner schwer verletzt. Er musste mit Brandverletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Eine Raumdecke und eine angrenzende Wand stürzten bei der Explosion ein und mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen nach bei etwa 50.000 Euro.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Schnaittach, Hedersdorf und Lauf, sowie der Rettungsdienst und Beamte der Polizeiinspektion. Die Spurensicherung übernahm die Kriminalpolizei Schwabach. Sie ermittelt zur Explosionsursache.

bet

