Grillfest und Wanderungen: Mehr Leben für Tauchersreuth

30 Mitglieder wollen für gutes Miteinander im Laufer Ortsteil sorgen - vor 1 Stunde

TAUCHERSREUTH - Der Feuerwehrverein aufgelöst, der Gasthof geschlossen: Rund 30 Tauchersreuther wollen trotz solcher Nachrichten für Leben in ihrem Dorf sorgen. Sie haben sich zum jetzt gegründeten Tauchersreuther Dorfverein zusammengefunden.

"Wir freuen uns über viele neue Mitglieder aus dem Freundes-, Nachbarschafts- und Bekanntenkreis", sagen die Vorstandsmitglieder. Von links: Carola Wieding (Vorsitzende), Monika Schneider, Monika Buchner, Ursula Twardzik und Andreas Schelenz. © privat



"Wir wollen kein anonymes Nebeneinanderherleben", erklärt Andreas Schelenz vom Vorstand. Erklärtes Ziel des Vereins sei es deshalb, "unser schönes Dorfleben weiter zu pflegen und neue Ideen für Aktivitäten auf den Weg zu bringen". Zu dessen Vorhaben gehören ein jährliches Grillfest für die Tauchersreuther und ihre Freunde sowie Wanderungen und Ausflüge, etwa nach Weißenburg und Spalt. Früher hätte man von einem Gesellschaftsverein gesprochen.

Den bereits 30 Mitgliedern geht es darum, dass die rund 120 Einwohner des Laufer Ortsteils eine gemeinsame Plattform haben, um sich auszutauschen, um einander bei Bedarf aber auch unter die Arme zu greifen. Schelenz: "Wir sind ein kleines Dorf, da kann man einander auch einmal helfen."

Dabei versteht sich der Verein ausdrücklich nicht als Nachfolger des wegen Mangels an aktiven Mitgliedern aufgelösten Feuerwehrvereins (die Pegnitz-Zeitung berichtete ausführlich). Man will vielmehr eigene Akzente setzen.

Obwohl laut Schelenz auch "Freunde von woanders her" aufgenommen werden: In erster Linie richtet sich das Angebot an die Dorfbewohner. Sie können bei Interesse einfach eines der Vorstandsmitglieder ansprechen.

Andreas Sichelstiel