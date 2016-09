Gruseliger Fund in Rückersdorf: Skelett lag in Baugrube

Bei Arbeiten kamen die Knochen zum Vorschein - Toter darf liegenbleiben - vor 1 Stunde

RÜCKERSDORF - Es ist ein ungewöhnliches Bild, das ein Leser in Rückersdorf aufgenommen hat: Ein Skelett schaut aus einer Baugrube. Ein Fall für die Kriminalpolizei? Die Geschichte eines Schnappschusses, der kurzzeitig für Unruhe sorgte.

Knochenfund bei Bauarbeiten: Dieses Skelett kam zum Vorschein auf dem Rückersdorfer Kirchhof. © Istvan Marton



"Nichts Besonderes", sagt Mesner Walter Eitner. Die Baugrube liegt nämlich auf dem Rückersdorfer Kirchhof – und der war jahrhundertelang ein Friedhof. Der Schnappschuss von Leser Istvan Marton sorgte in Rückersdorf kurzzeitig für Unruhe: Marton alarmierte die stellvertretende Bürgermeisterin Heidi Sponsel, die das Corpus Deliciti daraufhin in Augenschein nahm. Schnell gab die Gemeinde allerdings Entwarnung: "Es scheint sich um ein historisches Skelett zu handeln, Archäologen waren auch schon da.



Walter Eitner, der Mesner von St. Georg, kann nichts Ungewöhnliches daran finden, dass in der Nähe der Kirche ein Skelett aufgetaucht ist: "Dort war früher ein Friedhof, also sind überall im Boden Knochen." Die evangelische Gemeinde lässt das Grundstück derzeit "tieferlegen", um es auf ein Höhenniveau mit der benachbarten B14 zu bringen. Das soll für eine bessere Erreichbarkeit der Kirche sorgen, zugleich Feuchtigkeitsschäden an dem historischen Bauwerk verhindern, weil dadurch das Wasser besser ablaufen kann. Im Zuge dieser Arbeiten wurde auch ein Kanal verlegt – dabei fand sich das Skelett.Sämtliche Arbeiten, sagt Mesner Eitner, seien vom Amt für Denkmalpflege begleitet worden.



Ohne genauere Untersuchung lässt sich nur vermuten, aus welcher Zeit die Knochen stammen. Die Gemeinde geht davon aus, dass die letzten Bestattungen rund um St. Georg im 18. Jahrhundert stattfanden. Eitner meint jedoch, der Friedhof sei bis vor dem Ersten Weltkrieg benutzt worden. Dass das Skelett so gut erhalten sei, liege am trockenen, sandigen Boden, der eine konservierende Wirkung habe.

Die Grube wurde inzwischen wieder zugeschüttet. "Das Skelett darf liegen bleiben und weiter seine Ruhe bei uns genießen", sagt die stellvertretende Bürgermeisterin.

Andreas Sichelstiel