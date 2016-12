Hier piept es wohl: Feuerwehr rettet kleine Drossel in Lauf

Entkräfteter Piepmatz steckte in Rohr fest - Anwohner hörten das Tier - vor 1 Stunde

LAUF - In Lauf hatten Anwohner in der Nacht auf Samstag merkwürdige Geräusche aus einer Dachrinne gehört - sie vermuteten dort ein Tier. Und in der Tat: Die Anwohner hatten einen Vogel. Also, in einer Dachrinne der Bertleinschule. Die Feuerwehr musste anrücken.

Grimmiger Blick und trotzdem frei: Die Feuerwehr Lauf befreite in der Nacht auf Samstag eine Drossel aus einem Rohr. © Feuerwehr Lauf

Grimmiger Blick und trotzdem frei: Die Feuerwehr Lauf befreite in der Nacht auf Samstag eine Drossel aus einem Rohr. Foto: Feuerwehr Lauf

Die kleine Drossel war offenbar in das Fallrohr gestürzt und konnte sich alleine nicht mehr befreien. Die Einsatzkräfte mussten mit einem elektrischen Fuchsschwanz ein Winkelstück des Rohrs demontieren, wie die Feuerwehr Lauf mitteilte. Erst dann kam der kleine Vogel zum Vorschein. "Der sichtlich entkräftete Piepmatz wurde durch uns in die Nürnberger Tierklinik transportiert", heißt es in der Meldung weiterhin. Warum es die Drossel ins Rohr zog, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Über die Rettung dürfte der Vogel allerdings trotzdem froh gewesen sein.

Alle Polizeimeldungen des Tages finden Sie hier.

bb

Mail an die Redaktion