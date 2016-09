"Himmelgarten-Kreisel" wird am Montag freigegeben

Nach drei Monaten Totalsperre, Kreisverkehr zwischen Lauf und Diepersdorf wieder frei - vor 41 Minuten

LAUF/DIEPERSDORF - Viele Autofahrer werden aufatmen: Der neue Kreisverkehr an der Himmelgartenkreuzung zwischen Lauf und Diepersdorf wird pünktlich zum Ferienende fertig. Spätestens am kommenden Montagabend, 12. September, wird der Kreisel für den Verkehr freigegeben.

© Clemens Fischer



Foto: Clemens Fischer



Damit endet am 1. Schultag auch eine wochenlange Totalsperre sowohl der wichtigen Staatsstraße 2241 zwischen Lauf und Diepersdorf als auch der Querverbindung von Schönberg nach Himmelgarten. Nur durch diese Totalsperre war es möglich, den Kreisverkehr in drei Monaten zu bauen, so Torsten Zwalla vom Tiefbauamt des Landkreises. "Und damit auch viel Geld zu sparen".

Der neue Kreisverkehr ist das Ergebnis langjähriger Diskussionen um die Gefährlichkeit der Himmelgartenkreuzung. Mit verschiedenen Umbauten hatte man in der Vergangenheit versucht, den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Am Ende einigten sich Freistaat – er zahlt rund 80 Prozent der über 500.000 Euro, die der Kreisverkehr kostet – Landkreis und die Städte Lauf und Röthenbach auf den Bau des großen Kreisels.

Dabei besteht ein Kreisverkehr heute eben nicht mehr nur aus einem Straßenkreis mit einfachen Einmüdungen. An jeder Einfahrt entstand an der Himmelgartenkreuzung (künftig wird es wohl "Himmelgartenkreisel" heißen) eine gepflasterte Verkehrsinsel mit Querungshilfen. Über diese führt beispielsweise auch der Radweg entlang der Staatsstraße und nach Himmelgarten.

Erst in der vergangenen Woche waren sämtlichen Straßen- und Wegeflächen asphaltiert worden. Seit Montag laufen nun sogenannte Restarbeiten, wie das Befestigen der Bankette, das Verlegen von Rasengittersteinen oder das Aufstellen der Verkehrszeichen.

Eine Besonderheit und eine ganz moderne Einrichtung am Himmelgartenkreisel sind im Boden außerhalb der Fahrbahn verankerte kleine Glasprismen, die als Reflektoren dienen und nachts die ganze Kontur des Kreisverkehrs nachzeichnen. Unser Foto zeigt einen Blick von der Laufer Seite aus über den Kreisverkehr Richtung Diepersdorf. Links geht es nach Schönberg, rechts nach Himmelgarten.

Clemens Fischer