Hippies, Piraten, Stripper: Fasching in Schnaittach

SCHNAITTACH - Zum ersten Mal fand der mittlerweile traditionelle Weiberfasching im Schnaittacher Badsaal statt. Die bisherige Lokalität für den Weiberfasching im Schnaittachtal stellte der Bauernwirt, der den Gästeanzahlen der beliebten Veranstaltung räumlich gesehen nicht mehr gerecht werden konnte.

Ausgelassene Stimmung und eine gute Zeit beim Fasching im Schnaittacher Badsaal © Udo Schuster



"Regelmäßig mussten Besucher abgewiesen werden und dies war für uns als Veranstalter nicht länger tragbar", sagt Organisator Jürgen Hähnlein. Am Abend traf zum Weiberfasching ein bunt gewürfelter Haufen von Faschingskostümen aufeinander und alle fanden Platz im großen Badsaal. Von den Hippies im Flower-Power-Dress bis hin zum Clown. Die klassische Krankenschwester fehlte diesmal zwar gänzlich, dafür waren die sieben Zwerge mit ihrem Schneewittchen gekommen.

Den Securitydienst hätte man sich dem Anschein nach sparen können, denn nicht nur Maria mit der "Special Police"-Uniform fand sich unter den Gästen im vollen Badsaal. Da nun auch eine Bühne zur Verfügung stand, hatte sich die Bauernwirtcrew wieder etwas Neues ausgedacht: Kurz nach 21 Uhr marschierten sechs völlig verhüllte Männer quer durch den Saal auf das Podium, um als Männerballett eine kurze und spaßige Showtanz-Einlage aufzuführen.

Überraschende Showeinlagen

Am späteren Abend, noch bevor auch den (Ehe)-Männern Einlass gewährt wurde, folgte ein kurzer Showauftritt eines Strippers. Manche närrischen Mütter brachten ihre erwachsenen Töchter mit - oder umgekehrt. So war auch die Hexe Alexandra mit Tochter Janine aus Hiltpoltstein nach Schnaittach gekommen.

Über Facebook und Co verbreitete sich die Veranstaltungsinfo weit im Umland und so waren auch viele Gäste aus anderen Gemeindegebieten in den Badsaal gekommen. Von Biene bis Pirat reichten die Verkleidungen beim Kinderfasching der Elterngemeinschaft für Kinder und Jugendliche in Schnaittach. Bevor die traditionelle Polonaise mit Prinzessinnen und Cowboys sowie mit all den anderen liebevoll verkleideten Kindern - darunter auch Spiderman, Feen und Elfen - startete, begrüßte die Vorsitzende des Vereins, Anita Bendrin, die jungen Gäste.

Animationstänze von den Tanzgruppen Letz-Fetz wechselten mit Spielen und Wettbewerben wie Tauziehen, Limbotanz oder Mumienwickeln. Besonders gut gefiel auch der Laufsteg, der zum ersten Mal allen maskierten Gästen die Möglichkeit gab, im Rampenlicht zu stehen.

"Die Welt ist bunt"

Erfreulich, dass sich auch einige Eltern in Kostümen auf die Tanzfläche wagten. "Die Welt ist bunt", unter diesem Leitsatz stand der Faschingsball der Kinder und dies konnte mit den passenden Musikstücken am besten belegt werden. Auf eine Maskenprämierung wurde bewusst verzichtet, da alle Kinder den ersten Platz verdient hätten. Das ganze Faschingswochenende stand bei den jüngsten Bürgern des Marktes unter dem Zeichen der Wunschverkleidung.

So auch am Sonntag als der Theaterverein Edelweiß mit seinem erprobten Organisationsteam unter der Führung von Gisela Popp die Türen zum Saal öffnete. Im Nu belegten Polizisten, Feuerwehrmänner, galaktische Kämpfer, Feen und Prinzessinnen sowie weitere düstere Gestalten und lustig Geschminkte die Tanzfläche. Natürlich war eine Indianer Squaw auch dabei - sogar mit Stecken-Pferd und ein Super Mario durfte auch nicht fehlen.

Das diesjährige Motto "Karibik" verdeutlichten ein Papagei und einige kleine und große Piraten. Viele Spiele, vom Büchsenwerfen über Eierlauf und Luftballontanz ließ die Zeit für die Kids viel zu schnell vergehen. Für die Eltern und Großeltern, die leider nicht alle verkleidet kamen, bot der Verein Kaffee und Kuchen an. Bei den Spielen gab es natürlich wiederum nur Gewinner und alle hatten ihren Spaß. Als besonderes Highlight trat die Tanzgruppe Närrschbruckia auf.

