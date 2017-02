In Gegenverkehr gekracht: Frontalkollision bei Lauf

Ein leicht Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht - vor 59 Minuten

LAUF - Am Samstagmittag lenkte der Fahrer eines Ford sein Fahrzeug auf der B14 in Richtung der A9. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Wagen jedoch auf die Gegenfahrbahn und krachte dort frontal in einen entgegenkommenden Audi.

Ein Ford kollidierte am Samstagmittag auf der B14 bei Lauf mit einem entgegenkommenden Audi A3. © ToMa/Mayer



Ein Ford kollidierte am Samstagmittag auf der B14 bei Lauf mit einem entgegenkommenden Audi A3. Foto: ToMa/Mayer



Gegen 12.15 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Ford Galaxy von Lauf in Richtung A9. Der Wagen geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn, warum ist aber derzeit noch völlig unklar. Dort kollidierte das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug mit einem Audi A3, der gerade von der A9 kam. Bei der Kollision zog sich der Fahrer des Audi leichte Verletzungen zu, er wurde zur Behandlung in ein Laufer Krankenhaus gebracht.

Die beiden Insassen des Ford überstanden den Unfall unverletzt. An beiden Autos entstand laut Angabe der Polizei Totalschaden, der insgesamt auf etwa 6000 Euro geschätzt wird. Die Straße musste bis 14.45 Uhr gesperrt bleiben, da sie aufwendig gereinigt werden musste. Nach der Kollision hatte sich ein Ölfilm auf dem Asphalt ausgebreitet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

als

Mail an die Redaktion