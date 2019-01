Auf der Staatsstraße zwischen Schnaittach und Simmelsdorf ereignete sich am Mittwoch ein schwerer Unfall: Eine 36-Jährige geriet mit ihrem VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Die VW-Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen werden musste. Auch die 65-Jährige am Steuer des Citroën zog sich schwere Verletzungen zu, ihr 69-jähriger Beifahrer wurde nur leicht verletzt. © Udo Schuster

