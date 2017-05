In letzter Sekunde: Völlig entkräfteter Biber in Lauf gerettet

Feuerwehr zieht das Tier aus einem Ablaufschacht in einem Fischweiher - vor 1 Stunde

LAUF - Es war wohl die sprichwörtliche Rettung in letzter Sekunde: Am Montagnachmittag endeckte ein Fischwirt einen Biber, der tief in einem Ablaufschacht eines Fischweihers steckte. Dann griff die Feuerwehr zusammen mit einem Tierarzt beherzt ein.

In letzter Sekunde befreite die Feuerwehr zusammen mit Tierarzt Dr. Karbe einen Biber aus einem Fischweiher. Foto: Feuerwehr Lauf a. d. Pegnitz



Der Biber war in allerhöchster Not: Völlig entkräftet versuchte das Jungtier sich aus seiner misslichen Lage zu befreien - vergeblich. Der Biber steckte tief im Mönch, dem Ablaufschacht eines Fischweihers unterhalb von Nuschelberg.

Als der Fischwirt den Biber entdeckte, verständigte er umgehend die Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt. Die alarmierten sofort Tierarzt Dr. Karbe aus Diepersdorf sowie die Laufer Feuerwehr.

Mit vereinten Kräften gelang es der Feuerwehr und dem Tierarzt das Tier mit einer speziellen Fangschlaufe aus seiner bedrohlichen Lage zu befreien. Da der Biber keinerlei äußerlichen Verletzungen aufwies und sich rasch erholte, wurde er andernorts zurück in die Freiheit entlassen - Glück gehabt!

