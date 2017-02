Kotzenhof: Polizeihubschrauber findet Brandstelle

Feuerwehr entschuldigt sich auf Facebook für nächtliche Ruhestörung - vor 22 Minuten

LAUF - Bis spät in die Nacht helfen und sich dann noch dafür entschuldigen - die Feuerwehr Lauf an der Pegnitz sammelt gerade ganz sicher einige Sympathiepunkte bei den Anwohnern. Am späten Mittwochabend lösten sie außerdem noch das Rätsel um einen Brandgeruch.

Lange Suche nach dem Brandherd: Erst ein Polizeihubschrauber konnte am Mittwochabend die Ursache des Brandgeruchs ausfindig machen. © Feuerwehr Lauf an der Pegnitz



Laut Angaben der Feuerwehr Pegnitz wurden die Einsatzkräfte um 22.55 Uhr in die Danzinger Straße gerufen, dort verunsichte Brandgeruch die Anwohner. Sofort begannen sie in verschiedenen Grundstücken und Gebäuden die Suche nach dem Feuer - es war nichts zu finden. Doch so schnell gaben die Feuerwehrleute nicht auf.

Gegen Mitternacht half ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera bei der Suche über der Wohnsiedlung. Dann ging alles ganz schnell: Auf einem Grundstück brannte offenbar ein Komposthaufen - vermutlich hatte am Vortag entsorgte Kaminasche das Feuer ausgelöst. Der Helikopter war zwar nur wenige Minuten vor Ort, für die Feuerwehrkräfte dauerte der Einsatz allerdings zweieinhalb Stunden. Auf Facebook richteten sie an die Anwohner des Laufer Ortsteils dann sogar noch eine kleine Entschuldigung:

