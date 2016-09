Laufer Freibadfans kämpfen für die Seeterasse

Unterschriftenaktion für Wiederaufbau - Stadtrat lehnt Neubau wegen Kosten ab - vor 47 Minuten

LAUF - Mit einer Unterschrif­tenaktion kämpfen engagierte Lau­fer Freibadfreunde seit dem Frühjahr für den Wiederaufbau der Seeterras­se am Freibadkiosk. Bis­her sind schon rund 1000 Unterschriften gesammelt, die die Initiative nun am Ende der Badessaison Bürgermeister Benedikt Bisping übergeben will.

Bereits 1000 Besucher des Laufer Freibades wollen die Seeterasse zurück. © Fischer



Bereits 1000 Besucher des Laufer Freibades wollen die Seeterasse zurück. Foto: Fischer



Die Kritik der Mitstreiter um Ma­rianne Kriegbaum richtet sich aber nicht nur an den Bügermeister, der bei einem Treffen mit ihr schon im Frühjahr den Abbruch der Terras­se als beschlossene und damit nicht mehr änderbare Sache bezeichnete.

Die Anhänger der Terrasse über dem Naturbadweiher wollen den gesam­ten Stadtrat in die Pflicht nehmen. Vor allem wollen sie nicht glauben, dass die Erneuerung der Seeterrasse über 120.000 Euro kosten soll. Sie hätten sich bei heimischen Betrieben umge­hört, so Kriegbaum in einem Infobrief zur Unterschriftenaktion, und dabei erfahren, dass eine neue Seeterrasse auch wesentlich günstiger, für nicht mal die Hälfte der Summe nämlich, machbar sein sollte.

Irreparable Schäden an Unterkonstruktion

Tatsächlich hat der Stadtrat aus Kostengründen den Wiederaufbau der Anlage über dem Stauweiher ab­gelehnt. Nur die Erneuerung des Die­lenbelages reicht nämlich nicht mehr aus, wie das Bauamt damals im Rat mitteilte. Ein Gutachten habe irrepa­rabele Schäden an der Holzunterkon­struktion festgestellt. Deshalb müss­te die Terrasse vollkommen neu und aus Haltbarkeitsgründen in Stahl ge­baut werden.

Als Ersatz für die Seeterrasse er­hielt der Kiosk einen Teil der nördli­chen Liegewiese zugewiesen, um hier einen Biergarten einzurichten. Die Stadt selbst pflasterte einen Teil des Weges um den Kiosk neu und trennte den Bereich der Seeterrasse mit einem Zaun ab. Die Unterkonstruktion blieb bis heute stehen, nur der Dielenbelag wurde bisher abgebaut.

Biergarten ist kein Ersatz für Seeterasse

Auch das ärgert die engagierten Badbesucher. Dass sie sozusagen noch immer "mit der Bauruine konfrontiert werden". Der neue Biergarten sei zwar von der Kioskbetreiberin mit vie­len netten Kleinigkeiten, mit Blumen und einer neuen Bestuhlung, ausge­stattet worden, schreibt Kriegbaum. Die neue Außenanlage aber sei viel zu klein und "schon gar kein Ersatz für die idyllische Seeterrasse".

Diese sei als Besonderheit und Einmaligkeit beste Werbung für das Laufer Bad bei Auswärtigen gewesen und beispiels­weise auch von Kindern und Famili­en zum Fische- und Entenfüttern be­sucht worden.

Nach vielen Gesprächen mit Freun­den und Bekannten, aber auch mit auswärtigen Badbesuchern, habe man sich deshalb im Frühsommer für den Start einen Unterschriftenaktion entschieden. Ein entsprechender Brief am Freibadkiosk machte und macht die Besucher auf die Aktion aufmerk­sam. "Die Resonanz ist riesig, über 1000 Unterschriften sprechen doch ei­ne deutliche Sprache", so Kriegbaum.

Verwundert seien sie und Mitstrei­ter vor diesem Hintergrund von der erst zum Saisonende angelaufenen Befragungsaktion der Stadt unter Freibadbesuchern. „Aber immerhin scheint man sich jetzt für unsere Be­lange zu interessieren“.



Pegnitz Zeitung