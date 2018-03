Laufer holt dritten Platz bei "Jugend forscht" in Chemie

Trotz starker Konkurrenz hatte Steffen Kraußer großen Erfolg - vor 1 Stunde

LAUF/MÜNCHEN - Mit einem selbst entwickelten Koffein-Schnelltest für Getränke kam der 18-jährige Laufer Steffen Kraußer vom CJT-Gymnasium beim Wettbewerb "Jugend forscht" im Fach Chemie bayernweit auf den dritten Platz.

Der 18-jährige Steffen Kraußer hat die Jury von "Jugend forscht" beim Landeswettbewerb in München überzeugt. Mit seinem Koffein-Schnelltest hat der Laufer den dritten Platz erreicht. © Wacker Chemie AG



Der 18-jährige Steffen Kraußer hat die Jury von "Jugend forscht" beim Landeswettbewerb in München überzeugt. Mit seinem Koffein-Schnelltest hat der Laufer den dritten Platz erreicht. Foto: Wacker Chemie AG



Im Rahmen seiner Seminararbeit, die jeder angehende bayerische Abiturient anfertigen muss, hat Kraußer Koffein aus Getränken isoliert und mit chemisch-physikalischen Methoden nachgewiesen. Darüber hinaus kam der Laufer Gymnasiast auf die Idee, eine noch schnellere Nachweismethode zu erforschen, mit der man in kurzer Zeit überprüfen kann, ob - und wenn ja, wie viel - Coffein in einem Getränk enthalten ist. Dadurch bekam das Projekt auch einen innovativen Charakter.

Damit trat der Zwölftklässler bereits Ende Februar beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Erlangen an und setzte sich gegen 18 weitere Chemie-Projekte aus ganz Mittelfranken durch. Der Regionalsieg war zudem die Eintrittskarte für den viertägigen Landeswettbewerb, der nun im Deutschen Museum in München stattfand.

In sieben Fachbereichen wurde nach den innovativsten Projekten von Nachwuchsforschern aus ganz Bayern gesucht. Die Regionalsieger aus den sieben bayerischen Bezirken kämpften um den Einzug ins Bundesfinale.

Sonderpreis für "Ernährungsphysiologie"

In München stand für Kraußer zunächst der Aufbau des Standes auf dem Programm, da auch eine anschauliche Präsentation in die Bewertung einfließt. Bei den Gesprächen mit der vierköpfigen Jury, bestehend aus hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft und Forschung, ging es nicht nur um Probleme und Erfolge bei der Projektumsetzung. Die Juroren prüften die Teilnehmer mit sehr detaillierten Fragen auch auf ihr Durchhaltevermögen. Bei der Preisverleihung übergab die Jury Steffen den dritten Preis, außerdem den Sonderpreis "Ernährungsphysiologie" der Hermann-Gutmann-Stiftung und ein Forschungspraktikum bei der BASF.

Den ersten Platz in Chemie sicherte sich der Ingolstädter Moritz Hamberger, der in seinem Projekt Biodiesel aus Algen gewinnt. Er darf Bayern nun beim Bundeswettbewerb vertreten.

Großer Erfolg

Steffen Kraußer bewertet den dritten Platz beim Landeswettbewerb als großen Erfolg. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Projekt so weit komme, da die Konkurrenz sehr stark war. Besonderer Dank gilt meinem Projektbetreuer Karl Bögler und meinem Chemielehrer Stefan Grabe, die mich in vielerlei Hinsicht unterstützt haben. Jetzt gilt es, sich auf das bevorstehende Abitur zu konzentrieren," so der kürzlich volljährig gewordene Laufer.

Voll des Lobes ist Kraußers Chemielehrer Stefan Grabe vom Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium, der die Leistung des Schülers als herausragend bezeichnet. Dieser habe bei einem schwierigen Thema Beharrlichkeit gezeigt. "Was Steffen ausgezeichnet hat, ist die kreative Leistung", hob Grabe hervor.

Pegnitz-Zeitung