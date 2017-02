Laufer Polizei geht nun auch in Blau auf Streife

LAUF - Seit September 2016 sind die ersten neun blau beklebten Polizeiautos in Mittelfranken unterwegs. Seit dieser Woche hat die Dienststelle in Lauf auch eines.

Vielleicht fahren auch die beiden Polizeibeamten Judith Horn und Julian Schmiedeknecht bald mit dem neuen Wagen in Lauf und Umgebung auf Streife. © Cichon



Das neue Dienstfahrzeug ist ein BMW 318 Touring. Noch steht es auf dem Hof der Wache. In der kommenden Woche soll es erstmals zum Einsatz kommen. "Der Vorteil des neuen Wagens sind die gelben Reflektoren. Damit erkennt man ihn besser. Unsere anderen Fahrzeuge haben diese nicht", sagt Inspektionsleiter Thomas Scheuring.

Die grünen Streifenwagen der Laufer Flotte sollen nach Angaben von Michael Konrad, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, nicht umgerüstet, sondern nach und nach durch die blauen ersetzt werden. In spätestens zwei Jahren werde es die meisten grünen Polizeiwagen nicht mehr geben. "Das liegt daran, dass der überwiegende Teil für zwei Jahre geleast und danach ersetzt wird", erklärt Konrad. Bei Sonderfahrzeugen wie den Polizeibussen könne die Umstellung deutlich länger dauern. Das liege daran, dass mit diesen nicht so viele Kilometer gefahren werden und sie daher nicht so schnell ersetzt werden müssen.

Bis die Laufer Beamten – passend zu ihrem Auto – in blauen Uniformen auf Streife gehen können, wird es wohl Frühjahr oder Frühsommer 2018. Diesen März kriegen zunächst die Beamten der Polizeidienststelle Erlangen-Land in Uttenreuth, die auch in Eckental auf Streife gehen, die neue Berufskleidung.

Anne Cichon