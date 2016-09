Lkw kippt in Steinbruch um: Fahrer schwer verletzt

ITTLING - Am Freitagabend stürzte ein Lkw in einem Steinbruch bei Simmelsdorf aus unbekannter Ursache um. Der Fahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Abkippen des Sattelzuges ist am Freitagabend ein schwer beladener Lkw in einem Steinbruch nahe Ittling aus bisher unbekannter Ursache umgestürzt. Der 42-jährige Fahrer wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Nürnberger Südklinikum geflogen.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann bereits außerhalb der Fahrerkabine und die alarmierten Kräfte der Feuerwehren aus der Umgebung konnten zum Großteil gleich wieder abrücken.

Die Wehren aus Diepoltsdorf und Ittling verblieben noch zur Absicherung vor Ort. An der Einsatzstelle war auch der Betriebsleiter des Unternehmens. Er konnte die Höhe des Schadens jedoch noch nicht abschätzen.

