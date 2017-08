Mountainbike-Prominenz im Bikepark Osternohe

Sämtliche Mountainbike-Größen trafen sich am Wochenende zum Sommerfest - vor 30 Minuten

OSTERNOHE - Der Schloßberg in Osternohe erlebte am Wochenende großen Ansturm: Zum Sommerfest lud der Bikepark auch weltbekannte Mountainbike-Profis wie Aaron Gwin oder Neko Mulally ein. Dies lockte auch viele Besucher an.

Am Wochenende traf sich am Osternoher Bikepark alles, was in der Mountainbike-Szene Rang und Namen hat. Weltbekannte Profis standen Rede und Antwort. Mit von der Partie waren neben Aaron Gwin auch Neko Mulally und Angel Suarez. © Udo Schuster



Am Wochenende traf sich am Osternoher Bikepark alles, was in der Mountainbike-Szene Rang und Namen hat. Weltbekannte Profis standen Rede und Antwort. Mit von der Partie waren neben Aaron Gwin auch Neko Mulally und Angel Suarez. Foto: Udo Schuster



Am Wochenende traf sich am Osternoher Bikepark alles, was in der Mountainbike-Szene Rang und Namen hat. Weltbekannte Profis aus dieser Sportart standen Rede und Antwort, wenn man denn das Glück hatte, sie auch zu treffen. Darunter war auch Aron Gwin, der sich mit einem sensationellen und wirklich hart erkämpften World Cup Sieg erst vor wenigen Wochen in Mont Sainte-Anne seinen insgesamt achtzehnten World Cup Sieg holte.

Organisiert hatte dieses Event YT Industries. "Nachdem das letztjährige Sommerfest ein voller Erfolg war, wollten wir das Ganze mit euch 2017 wiederholen", sagen die Chefs von Young Talent, Markus Flossmann und Stefan Willard. Mit von der Partie waren neben Aaron Gwin auch Neko Mulally und Angel Suarez sowie die Teamfahrer Andreu Lacondeguy, Erik Irmisch, Johann Potgieter und Bryan Regnier.

Natürlich konnte man mit den Jungs ein paar Runden im Park drehen oder sich Tipps in der Fahrtechnik holen. Aber nur wer fortgeschritten die englische Sprache beherrschte, verstand auch was die Profis verrieten um vorne dabei zu sein. Einige jüngere Biker aus dem heimischen Bereich begnügten sich schließlich damit, endlich ein Autogramm von ihrem Vorbild zu besitzen. So auch der 12-jährige Lukas Hendl aus Schnaittach der auf Helm und Handy den Schriftzug von Aron stolz vorzeigte. Nicht minder glücklich über sein Autogramm auf dem Bike war der 14-jährige Marcel Weber aus Rüsselbach.

Bilderstrecke zum Thema Bilder vom Sommerfest im Bikepark Osternohe Viele welbekannte Mountainbike-Profis, wie Aaron Gwin, Neko Mulally und Angel Suarez, folgten der Einladung zum Sommerfest des Bikeparks Osternohe und lockten damit auch zahlreiche Hobby-Biker an, die sich Tipps holen oder einfach eine Runde mit den "Stars" drehen wollten.



All Mountain, Enduro, Downhill und Dirt, sind für die Besucher keine Fremdwörter. Gerne schaute man den Chefmechanikern der Radprofis über die Schultern. Jeder Star hatte seinen eigenen "Schrauber" mit dabei. Bei Gwin war dies der aus Kalifornien stammende John Hall der immer wieder die Einstellungen justierte bis der perfekte Ride möglich wurde. Für Angel Suarez war der schottische Mechaniker Ben Arnoth dafür verantwortlich, dass die Einstellungen passten.

Alle Profis hatten selbst mächtig Spaß am Schloßberg und versuchten natürlich, sämtliche Hindernisse fehlerfrei zu nehmen - auch weil die Augen der Gäste auf sie gerichtet waren. Das Wetter spielte während der Veranstaltung gut mit, bei Sonne pur trockneten auch die Strecken schnell ab. Nur der Parkplatz auf der Wiese stellte anfänglich ein kleines Problem dar, da durch den Starkregen am Freitagabend doch noch der Untergrund stark durchfeuchtet war.

Die Versorgung klappte reibungslos. Beim Foodtruck des Osternohers Peter Stütz versorgten sich nicht nur Fahrer und Gäste, sondern auch die anwesenden Bergwachtmitglieder, die den Sanitätsdienst vor Ort übernahmen.

Die Warteschlange auf ein Testbike endete nie. Aber die YT-Leute bemühten sich, um allen Interessierten den Testlauf zu ermöglichen. Für jeden Testfahrer wurden die Federeinstellungen angepasst, damit der Fahrgenuss auch richtig rüberkommt. Werner Raum, der Geschäftsführer des Bikeparks, hatte an diesem Wochenende alle Hände voll zu tun und zu organisieren, damit ein reibungsloser Betrieb stattfinden konnte. Die Osternoher Feuerwehr kümmerte sich als Einweiser um die Parkplätze.

Udo Schuster