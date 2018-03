Neubaugebiet in Röthenbach: Die Bagger rollen wieder

RÖTHENBACH - Während das Altenheim der Projektgesellschaft Breitner & Lotz in Röthenbach schon weit vorangeschritten ist, ruhten unmittelbar daneben am geplanten Neubaugebiet "Steinberg II" die Arbeiten bisher. Seit kurzem sind hier jedoch wieder Bagger am Werk.

Auf dem Baugebiet Steinberg II in Röthenbach sollen die Bauarbeiten bald beginnen. © Stefanie Buchner-Freiberger



Konkrete Erdarbeiten sind dies zwar noch nicht, wie Achim Behn, Pressesprecher der Deutschen Reihenhaus AG in Köln erklärt. Vielmehr werden in Abstimmung mit dem Umweltamt derzeit Bodenproben genommen.

Die Deutsche Reihenhaus AG, die auf dem 3,6 Hektar großen Areal unter anderem 42 Wohnungen und 79 Reihenhäuser errichten will, hofft auf eine Baugenehmigung bis Ende März. "Wir scharren mit den Hufen und werden in ein bis zwei Wochen mit dem Vertrieb beginnen", sagt Behn.

Das Interesse an dem Projekt sei groß, es hätten sich bereits zahlreiche potentielle Hauskäufer registrieren lassen.

Anlässlich des bevorstehenden Baubeginns findet laut Bürgermeister Hacker am Montag, 5. März, um 19 Uhr noch einmal eine Bürgerversammlung im Foyer der Karl-Diehl-Halle statt. Anwohner und Interessierte sind eingeladen.

