Nicole Cross aus Lauf startet in den Charts durch

Erste Single "Awesome" steigt gut ein - Bekannt durch Coverversionen

NÜRNBERG - Sie ist 23, kommt aus Lauf an der Pegnitz und mausert sich zu einem echten Pop-Sternchen. Nicole Cross schickt sich gerade an, die Musikwelt aufzumischen. Sogar von Ashton Kutcher bekam sie schon ein Lob. Nun hat sie ihre erste Single veröffentlicht.

Ansteckendes Lächeln, unverwechselbare Stimme: Nicole Cross hat das Zeug zum Star. Foto: Screenshot Youtube



Bisher war Nicole Cross vor allem durch ihre gefühlvollen Cover-Versionen bekannter Chart-Hits bekannt. Mit den Clips auf ihrem eigenen YouTube-Kanal stößt sie regelmäßig in siebenstellige Klickdimensionen vor, für ihre Interpretation von Adeles Mega-Ballade "Hello" bekam die junge Lauferin sogar ein Lob von Hollywoodstar Ashton Kutcher.

Nun wagt die Sängerin den nächsten Schritt auf der Karriereleiter. Am Freitag veröffentlichte sie ihre erste Single und stieg damit direkt in die Charts ein. "Awesome" heißt der Song, in dem Nicole Cross eine Trennung überwindet, weil sie merkt, wie "awesome" sie selbst ist. Im iTunes-Ranking liegt die Single aktuell (Stand: 29. August) auf Platz 56, auf YouTube hat das Video schon über 70.000 Aufrufe gesammelt.

"Ich habe mich total gefreut", beschreibt Nicole Cross den Moment, als sie erfuhr, dass ihre Single so gut ankommt. "Ich wusste, dass das Lied ein paar Menschen gefallen würde, aber als es so explodiert ist, hab' ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen." Es ist der Lohn harter Arbeit und doch erst ein Anfang.

2011 hatte ihre rauchige Stimme bereits Dieter Bohlen überzeugt, nur bei den Zuschauern der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) kam sie noch nicht so recht an. Sie bekam zu wenig Anrufe und scheiterte, damals noch unter ihrem richtigen Namen Nicole Kandziora, kurz vor dem Einzug in die Live-Shows. An ihrem Traum hielt sie dennoch fest. Die nächste Leitersprosse war 2012 eine Coverversion von Rihannas "Diamonds" - nur mit der eigenen Stimme und einer Gitarre.

"Es ist eigentlich eine spontane Idee gewesen", sagt Nicole Cross heute rückblickend. Heute hat das Video auf YouTube 3,3 Millionen Aufrufe. Es ging "rasant schnell", erzählt die sympathisch geerdete Lauferin, also sang sie einfach weiter.

Sie arbeitet am ersten eigenen Album

Immer mit dem Fernziel, irgendwann einmal etwas Eigenes zu machen, nicht mehr mit der geistigen Schaffenskraft der Popstars dieser Welt zu glänzen. Sondern höchstselbst. Seit drei Jahren schreibt Nicole Cross eigene Texte und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre erste Single in den Händen halten würde. Auch in "Awesome" steckt ein gehöriges Stück Nicole Cross, gemeinsam mit einem weiteren Songwriter und einem Produzenten hat sie das Lied geschrieben. "Man setzt sich zu dritt zusammen, probiert verschiedene Dinge aus" beschreibt sie den künstlerischen Prozess wie ein alter Hase der Branche.

"Viele Interviews geben und viel Telefonieren" steht nun bei der 23-Jährigen auf der Agenda. "Dazu Auftritte und Radio-Promo." Demnächst sollen noch eine weitere Single und mittelfristig ein Album folgen.

Seit Mai 2015 konzentriert sich die Sängerin voll und ganz auf ihre musikalische Karriere, zuvor hatte sie eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Ein Schritt nach dem anderen, das passt zur Lauferin, die ihre Heimat liebt. "Hier bin ich geboren und aufgewachsen, kenne jedes Eck." Ob Berlin nicht besser für die Karrierepläne wäre? "Die Großstadt ist nichts für mich." Sie braucht ihre Familie, ihre Freunde. Nur dann fühlt sie sich "awesome".

