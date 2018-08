NN-Wanderreporter: Martin Müller trommelt Lauf wach

LAUF - Gleich zum Auftakt seiner Wandertour durfte Martin Müller ordentlich auf die Pauke hauen. Bei seinem Treffen mit der Marching Band des TSV Lauf durfte er sich selbst als Trommler versuchen.

Wenn NN-Wanderreporter Martin Müller auf die Trommel schlägt, sollte man besser in Deckung gehen.



"Könnt ihr das jetzt jeden Morgen machen?", ruft uns ein Passant zu, als wir mitten in Lauf mächtig Radau machen. Daniela Hengl-Beck, musikalische Leiterin der Marching Band des TSV Lauf, und ihr Vater Charly spielen exklusiv für uns "Seven Nation Army" in einer Spezial-Version für Trommel und Piccoloflöte. Klingt besser als gedacht. Und natürlich auch besser als ich, als ich mich auch noch kurz als Trommler versuche.

9,25 Kilo ist die Trommel schwer, da kommt man schon ins Schwitzen, wenn die Marching Band beim Toon Walk, bei Faschingszügen, Kirchweihen, beim Laufer Altstadt- und Kunigundenfest unterwegs ist. Ins Schwitzen kommen wir auch, als wir uns gemeinsam nach Dehnberg aufmachen. Denn was wäre schon ein Treffen mit einer Marching Band, wenn man nicht auch mit ihr marschiert?

Hengl-Beck beobachtet immer die Charts, um neue Stücke zu integrieren, die bei der Band und beim Publikum gleichermaßen ankommen. "Feel It Still" von "Portugal. The Man" ist zum Beispiel dabei oder auch "Havana" von Camila Cabello.

