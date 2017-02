Pfefferspray-Attacke: 77-Jährige in Röthenbach ausgeraubt

RÖTHENBACH - Eine 77-Jährige wurde am Dienstagmorgen in Röthenbach an der Pegnitz brutal von einem Mann ausgeraubt. Das perfide daran: Der Mann ließ die Beute scheinbar links liegen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

Die 77-Jährige saß gegen 9.45 Uhr an der Bushaltestelle vor der Sparkasse in der Rückersdorfer Straße, als sie ein Mann laut Polizei völlig unvermittelt mit Pfefferspray besprühte und ihr anschließend die Handtasche aus der Hand riss.

Obwohl eine weitere anwesende Frau versuchte, die Handtasche festzuhalten, konnte der Mann mit seiner Beute in Richtung Karlstraße fliehen. Die Handtasche fand die Polizei kurz nach dem Überfall in unmittelbarer Nähe der Sparkasse - augenscheinlich wurden allerdings keine Wertgegenstände entwendet.

Die 77-Jährige erlitt durch den Reizstoff leichte Verletzungen und stand laut Polizei sichtlich unter Schock. Sie musste vom Rettungsdienst ambulant versorgt werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 25 bis 35 Jahre alt

- Sehr schlanke Figur

- Schwarze, lockige, kurze Haare

- Er war mit einer hellen Hose sowie einem schwarzen Oberteil bekleidet und humpelte leicht

Die Polizei sucht derzeit noch nach dem Mann. Die Kripo sucht in diesem Zusammenhand nach Zeugen. Hinweise zur Tat und dem Verdächtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.

