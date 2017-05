Pkw von Autohaus in Lauf entwendet

Die Polizei bittet um Hinweise - vor 10 Minuten

LAUF A. D. PEGNITZ - In der vergangenen Dienstagnacht stahlen Unbekannte Kennzeichen und einen gebrauchten Pkw vom Hof eines Autohauses in Lauf an der Pegnitz. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 22.30 und 23 Uhr entfernten bislang unbekannte Täter die Kennzeichen eines Fahrzeugs, das am Hof eines Autohauses in der Hersbrucker Straße abgestellt war.

Im Anschluss daran entwendeten die Diebe einen nicht zugelassenen, gebrauchten Peugeot 308 L vom selbigen Hof. Vermutlich haben die Täter die gestohlenen amtlichen Kennzeichen LAU-M-2705 an dem weißen Peugeot angebracht. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von 16.500 Euro.

Die Schwabacher Kripo hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter 0911 2112-3333 zu melden.