Die Senioren wurden am 13. Dezember vergangenen Jahres das letzte Mal gesehen. Eine Suche per Helikopter und per Handyortung verliefen bisher erfolglos. Wegen erheblicher Widersprüche bei den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei inzwischen von einem Tötungsdelikt aus. Sie hat den 25-Jährigen Sohn der Vermissten und dessen 22-Jährige Ehefrau festgenommen. Die beiden werden nun verhört. Außerdem durchsucht die Polizei das Grundstück, auf dem beide Paare gemeinsam wohnten haben. © Udo Schuster