Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend ist ein Radfahrer in Behringersdorf (Landkreis Nürnberger Land) von einem Streifenwagen der Polizei erfasst und schwer verletzt worden. Die Beamten waren auf der B14 mit Blaulicht unterwegs. Der Fahrer wechselte in dem Moment auf die Gegenfahrbahn, als der Radfahrer die Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision. © ToMa/Mayer