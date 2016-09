Risiko und Raubkatzen: Circus Krone kommt nach Lauf

Show-Spektakel steigt nach elf Jahren wieder an der Pegnitzwiese - vor 1 Stunde

LAUF - Auf wilde Tiere, waghalsige Stunts und Körperbeherrschung in Perfektion dürfen sich die Laufer demnächst freuen. Der Circus Krone folgte der Einladung von Grünen-Bürgermeister Benedikt Bisping und gastiert auf der Pegnitzwiese. Im Vorfeld sorgte die Veranstaltung bereits für reichlich Zündstoff.

Nach elf Jahren gastiert der Circus Krone wieder an der Pegnitzwiese. © Harald Munzinger



Es gibt einen besonderen Anlass: Kaiser Karl IV feiert seinen 700. Geburtstag. In Lauf wird dies mit diversen Auftritten des weltbekannten Circus Krone gefeiert. Den Startschuss der 111-jährigen Jubiläums-Tournee gibt es bereits am Donnerstag, 29. September, um 15.30 Uhr.

Damit folgte Circus Krone der Einladung von Bürgermeister Benedikt Bisping. Über den Gast-Auftritt des Zirkus gab es im Vorfeld aber mächtig Trubel. Vor allem wegen Bisping, der als Grünen-Politiker mit seinen Parteiwerten in Disput gerät. Schließlich setzen sich die Grünen dafür ein, dass die Tiere eben nicht in den Manegen gezeigt werden.

"Von diesen Reaktionen war auszugehen“, stellt Bürgermeister Bisping im Gespräch mit der Pegnitz Zeitung fest. Die Verantwortlichen von Circus Krone seien inzwischen daran gewöhnt, dass sich Protest regt, sobald das aktuelle Tourneeprogramm veröffentlicht werde. Dass die Stimmung komplett "gekippt" sei, will Bisping so allerdings nicht stehen lassen.

In einer Zwickmühle oder gar einem Gewissenskonflikt sieht Bisping sich selbst dabei nicht: "Als Laufer Bürgermeister ist es meine Aufgabe zu schauen, was geht unter welchen Bedingungen.“ Konkret: Solange das Tierschutzgesetz Wildtiere in Zirkussen erlaube, setze er sich dafür ein, dass Krone in der Stadt gastieren könne.

Die Kritiker seien deutlich in der Unterzahl. "Die meisten Menschen sind begeistert davon, dass Krone wieder nach Lauf kommt." Er sei in den letzten Jahren oft von Bürgern gefragt worden, ob man das tolle Erlebnis von 2005, als der Zirkus im Rahmen der 650-Jahres-Feier erstmals in Lauf gastierte, nicht wiederholen könne. Deshalb sei die Stadtverwaltung auf das Unternehmen zugegangen.

Täglich werden zwei Vorstellungen - wochentags um 15.30 und 19.30 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen um 11 und 15 Uhr - gezeigt. Einzig am abschließenden Tag, Dienstag, den 4. Oktober, wird die Show an der Pegnitzwiese nur einmal (15.30 Uhr) aufgeführt.

Auf dem Programm "Evolution", das auf der Münchner Theresienwiese Weltpremiere feierte, stehen unter anderem waghalsige Stunts, Dressurshows oder gar fliegende Trapeze. Für die Choreographie ist der Amerikaner Gene Reed verantwortlich, das Lichtbild kreirte Celstino Munoz. Das abwechslungsreiche Programm geht über drei Stunden.

Den Vorverkauf übernimmt die Pegnitz Zeitung und die CTS-Eventim- und Reservix-Verkaufsstellen. Die Kasse vor Ort haben ab dem 28. September ihre Pforten geöffnet. Die Karten kosten zwischen 16 und 42 Euro.

mw/Stefanie Buchner-Freiberger

