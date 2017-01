Rodeln und Skifahren: Saison in Schnaittach eröffnet

SCHNAITTACH - Seit dem Dreikönigstag sind nun auch die beiden Liftanlagen im Schnaittacher Umland in Betrieb. Bei bitterkalten Temperaturen startete die Osternoher Liftbetreibergesellschaft in die diesjährige Wintersaison.

Rodler, Ski- und Snowboardfahrer kamen in Schnaittach auf ihre Kosten. © Udo Schuster



Wie Geschäftsführer Werner Raum anmerkt, war die Saisoneröffnung letztlich nur möglich mit dem Einsatz der Schneekanonen, die bei anhaltendem Frost weiterlaufen und damit die Schneedecke verstärken, sodass ein guter Untergrund für Snowboard- und Skibegeisterte geschaffen werden kann.

Rodeln ist auf der Skipiste nicht erlaubt

Rodeln ist auf der Skipiste nicht erlaubt. Dazu bietet sich der untere Hang am Schnaittacher Rothenberg an, der auch bis zum Abend hin gut besucht war. Da die Schneehöhen es noch nicht zuließen, mit Maschineneinsatz die Loipenspuren zu ziehen, versuchten es einige wenige Läufer auf der Schloßbergrunde sowie auf der Enzenreuther Hochfläche trotzdem und ließen dabei einfach selbst ihre Spuren zurück.

Zehn Zentimeter Neuschnee sind noch nötig

Oliver Unterburger, Vorsitzender vom Skiclub Rothenberg: "Wir würden hier keine sauberen Spuren hinkriegen und schlimmstenfalls mit dem Befahren durch unsere kettenbetriebenen Fahrzeuge noch den Unmut der Langläufer auf uns ziehen. Zehn Zentimeter Neuschnee sollten hier schon erst noch dazu kommen." Ähnlich sehen dies auch die Osternoher, die ebenfalls noch nicht gespurt haben.

Der Skilift Osternohe am Schloßberg öffnet an den Wochenenden bereits um 9 Uhr und ab 17 Uhr wird mit Flutlicht die Talabfahrt bis 21 Uhr ermöglicht. An Werktagen jedoch von 13 bis 21 Uhr.

Beide Klein-Liftanlagen am Rothenberg sind derzeit an Wochenenden von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung in Betrieb.

Udo Schuster