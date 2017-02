Röthenbach: Investor schafft über hundert neue Heime

Neubaugebiet Steinberg II erhält 79 Reihenhäuser und 42 neue Wohnungen - vor 54 Minuten

RÖTHENBACH - Die Deutsche Reihenhaus AG hat sich im Bieterverfahren um das Röthenbacher Neubaugebiet Steinberg II gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt. Das Bebauungskonzept sieht in dem neuen Viertel im Südosten der Stadt 79 Reihenhäuser und 42 Wohnungen vor.

Steinberg II wird über eine Ringstraße von der Werner-von-Siemens-Allee her erschlossen. Die Allee kann man in der Bildmitte an den skizzierten Bäumen erkennen. Direkt an der Straße: drei Wohnblöcke mit insgesamt vier Stockwerken, das obere Geschoss leicht nach hinten versetzt. Unter den Wohnblöcken entsteht eine Tiefgarage. Die 79 Reihenhäuser verteilen sich auf das ganze Viertel. Rechts Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser. © Deutsche Reihenhaus AG/Stadt Röthenbach



Der Bauausschuss hat das Konzept bereit gebilligt, am Mittwoch kommender Woche stimmt der Stadtrat darüber ab. An dem Bieterverfahren war Röthenbach allerdings nur indirekt beteiligt. Das Grundstück gehört bislang noch dem Freistaat beziehungsweise dessen Immobiliengesellschaft. Er wird es nun zu einem nicht genannten Preis an die Deutsche Reihenhaus AG verkaufen. Die Rodung für das neue Viertel war bereits im Herbst erfolgt.

Die Pläne des Investors, der nach eigenen Angaben deutschlandweit pro Jahr rund 750 Häuser errichtet, darunter zuletzt jene im Schwaiger Kiefernwäldchen, sehen eine dichte Bebauung vor. Sie soll auf rund 3,6 Hektar Fläche südlich an das geplante Seniorenstift anschließen.

Der weitaus größte Teil davon - 2,4 Hektar - sind für insgesamt 79 Reihenhäuser samt 172 Stellplätzen vorgesehen. Zieht man die für die öffentliche Erschließung notwendigen Areale ab, bleiben im Schnitt 275 Quadratmeter pro Einzelgrundstück, gemeinschaftlich genutzte Grünflächen und Privatwege nicht berücksichtigt.

Drei große Blöcke und Sozialwohnungen

Größere Grundstücke sind am Wald­rand geplant, sie werden wohl an Bauherren verkauft, die hier Einfamilien- oder Doppelhäuser errichten wollen. Diese "Mischung" war laut Bürgermeister Klaus Hacker ein Wunsch der Stadt. An der Werner-von-Siemens-Allee werden dem Konzept zufolge drei größere Blöcke mit insgesamt 42 Wohnungen errichtet. Eine Tiefgarage soll für die nötigen Stellplätze sorgen. In einem der Blöcke sind nach Angaben der Stadt Sozialwohnungen vorgesehen.

Ein Blockheizkraftwerk im Keller des Gymnasiums soll das gesamte Viertel versorgen. Auch die Karl-Diehl-Halle, die benachbarten Schulen, Kindertagesstätten und das Seniorenstift werden daran angebunden. Per städtebaulichem Vertrag will Röthenbach alle Details mit dem Investor regeln, dazu gehört auch, dass dieser, so Hacker, eine "Infrastrukturabgabe" im fünfstelligen Bereich zahlt. Das Geld soll für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Steinberg II verwendet werden. Die Deutsche Reihenhaus AG wird ebenfalls verpflichtet, die Werner-von-Siemens-Allee samt Fuß- und Radweg auszubauen.

Noch gibt es keinen Zeitplan für den Bau des neuen Viertels. Bereits Anfang oder Mitte März, schätzt Bauamtsleiter Josef Hailand, könnten aber die noch verbliebenen Wurzeln und Büsche von dem Areal entfernt werden.

Andreas Sichelstiel