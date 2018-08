Röthenbacher Blumenfest: "Quastler" landen auf Platz eins

Der Drache der "Quastler" überzeugte Preisrichter wie Publikumsvertreter - vor 49 Minuten

RÖTHENBACH - Deutlich mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr haben am Sonntagnachmittag den Blumenfestzug durch Röthenbach verfolgt. Auf dem ersten Platz in der Jury- und Publikumswertung landete der Wagen des Freizeitvereins "Wilde Quastler", ein imposanter Drache aus der US-Serie "Game of Thrones".

Den ersten Platz räumten die "Wilden Quastler" mit ihrem Drachen aus der Fantasy-Reihe "Game of Thrones" ab. © Jasmin Seifert



Obwohl die Vereine diesmal improvisieren mussten – wegen der Trockenheit hatten die niederländischen Lieferanten rund ein Drittel weniger Blumen auf die Reise nach Röthenbach geschickt – erlebten geschätzte 35.000 Zuschauer spektakuläre Wagen, allen voran den "Quastler"-Drachen, aber auch die ägyptische Königin, die der DAV gebastelt hatte. Motivbauer Norbert Schmidt, eigentlich schon "Blumenfest-Rentner", war zur 80. Auflage des Blumenfests noch einmal angetreten. Er und die Helfer, die das Motiv mit Dahlien geschmückt hatten, wurden dafür mit dem zweiten Platz belohnt.

Platz 3: der "Münchner im Himmel" der Kolpingsfamilie, gefolgt vom größten Motiv, der Jim-Knopf-Lokomotive der Renzenhofer Feuerwehr mit rund 42.000 Dahlien. Das Deutsch-Französische Partnerschaftskomitee schaffte es mit den Comicfiguren Asterix und Obelix diesmal sogar auf den fünften Platz. Die Wertung der offiziellen Preisrichter wurde in diesem Jahr erstmals durch das Votum sogenannter Publikumsbewerter ergänzt. Diese hatten sich vor dem Blumenfest für die Aufgabe bewerben können.

Andreas Sichelstiel