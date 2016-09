Schnaittacher Krankenhaus wird abgerissen

Letzter Patient wurde vor 13 Jahren versorgt - vor 59 Minuten

SCHNAITTACH - Stolz, Weh­mut und ein wenig Unmut schwingen mit, wenn René Tomingas über "sein" Schnaittacher Krankenhaus spricht. Von 1983 bis zur Schließung im Jahr 2003 arbeitete er dort als Arzt - zuletzt als Ober- und Chefarzt. In den kom­menden Wochen wird die 1907 eröff­nete Klinik abgerissen. Die Pegnitz-Zeitung hat Tomingas beim letzten Gang durch das Gebäude begleitet.

Das ehemalige Kreiskrankenhaus Schnaittach wird noch im September abgerissen. © Braun



Die Abendsonne fällt golden durch die Fenster in den langen Korridor und lässt die aufgewirbelten Staub­körner in der Luft tanzen. Von den Wänden der kahlen Räume blättert der Putz, Spinnen haben ihre filigra­nen Netze in jeden Winkel gewoben, eine tote Ratte hat in einem düsteren Badezimmer ihre letzte Ruhestätte gefunden. Mucksmäuschenstill ist es, nichts erinnert mehr an das hektische Treiben eines Krankenhauses.

13 Jahre ist es her, dass hier der letz­te Patient versorgt wurde. Am 15. No­vember 2003 fiel der Vorhang, nach­dem der Kreistag beschlossen hatte, das defizitäre Kreiskrankenhaus Schnaittach zu schließen. "Das war vor allem eine politische Entschei­dung", sagt Tomingas bitter. Seiner Ansicht nach ist das Schnaittacher Krankenhaus dem "Kirchturmden­ken im Kreistag" zum Opfer gefallen. "Es gab je eine Klinik in den Altland­kreisen Hersbruck und Altdorf und zwei im Altlandkreis Lauf - da muss­te eine weichen."

Großes Interesse an Führungen

Das halbe Oberland und auch vie­le Röthenbacher sind im Schnaitt­acher Krankenhaus geboren. Viele von ihnen nutzten eine der Führun­gen durch das Haus, die Tomingas in den vergangenen Wochen zusammen mit dem Heimat- und Geschichtsver­ein angeboten hatte, um einen letz­ten Blick in den ehemaligen Kreis­saal, den OP oder die alten Kapelle zu werfen. Zum letzten Termin kamen über 300 Leute. "Wir wurden gerade­zu überrannt", erzählt Tomingas und ein wenig Überraschung, aber auch , Freude schwingen mit, angesichts des großen Interesses.

Die Schließung des Krankenhauses hatte die Marktgemeinde damals ins Mark getroffen. Die Einrichtung war seit ihrer Eröffnung im Jahr 1907 ein Prestigeprojekt und ihr ganzer Stolz gewesen. Lange Zeit hatte sie auch eine sehr positive Entwicklung ge­nommen. Die 25 Bet­ten des Altbaus reich­ten schon bald nicht mehr aus und so wur­de das Krankenhaus über die Jahre immer wieder erweitert, zu­letzt 1969. In der Blü­tezeit wurden hier bis zu 85 Patienten gleich­zeitig versorgt - "zwi­schen 1200 und 1400 im Jahr", erinnert sich Tomingas. 1931 durfte sich Schnaittach gar des modernsten OP-Saals Bayerns rühmen - "Davon gab es sogar Postkarten." Doch Ende der Achtziger Jahre ka­men erstmals Diskus­sionen um eine Schlie­ßung auf. Auch die Gründung des Förder­vereins und die Priva­tisierung der Kran­kenhäuser Nürnberger Land im Jahr 1995 konnten die Schnaitt­acher Einrichtung am Ende nicht ret­ten.

Überall Erinnerungen

In fast jedem Zimmer, das René To­mingas betritt, wabern Erinnerun­gen an einstige Kollegen, die längst gegangen sind und doch überall ihre Spuren hinterlassen haben: Bilder von Munk an der Wand, dem Lieblingsma­ler einer ehemaligen Schwester, ein Hinweis mit schwarzem Edding für die Zivis an einer Schranktür: "Keine Tischdecken bestellen!". Am Empfang hängen vergilbt noch die Zettel mit den Durchwahlnummern der Mitar­beiter, auf den Kacheln der Teeküche im senfgelben Charme der Siebziger Jahre trotzen aufgeklebte Prilblu­men hartnäckig dem Zahn der Zeit. Von der Decke baumelt eine Tapete, die vermutlich von jugendlichen Ran­dalierern heruntergerissen wurde. Sie haben ihren Teil zum Verfall des einst so renommierten Hauses beige­tragen - mit Graffiti an den Wänden, eingeworfenen Scheiben, zerschlage­nen Waschbecken und Toilettenschüs­seln. Auch in der Kapelle haben sie ge­wütet und das Weihwasserbecken von der Wand geschlagen.

Dr. René Tomingas an seinem ehemaligen Schreibtisch im sogenannten "Fürstenzimmer". © Braun



Mit dem Raum mit der Holzdecke und den Buntglasfenstern verbindet Tomingas eine ganz besondere Erin­nerung. "Meine Kinder wurden hier getauft", sagt er und deutet auf eine mit Graffiti beschmierte Wand. "Hier hing damals noch ein großes Kruzi­fix". Als hätten die Gottesdienstbe­sucher Hals über Kopf die Holzbän­ke verlassen, liegen überall im Raum verstreut die alten Liederzettel, auf denen sie aufgeschrieben hatten, was während der Messe gesungen wur­de. Viele Schnaittacher erinnern sich noch gut an die beliebten Samstag­abendgottesdienste, die Pfarrer Kon­rad Ringel hier gehalten hatte.

René Tomingas könnte ein ganzes Buch füllen mit all den Geschichten, die er aus seiner Zeit im Schnaittacher Krankenhaus und aus den Jahren zu­vor, berichten kann: von Dr. Haslbek und Dr. Spiecker und den Franziskanerschwestern, die über Jahrzehnte hinweg die Patienten gepflegt hatten. Mit Chefärztin Dr. Reinhilde Miller hatte er noch zusammengearbeitet, bis sie die Klinik 1986 verließ und er ihr Nachfolger wurde.

Sein alter Schreibtisch steht noch immer im "Fürstenzimmer". Diesen Namen hatte der Raum erhalten, weil hier früher Privatpatienten versorgt wurden, später wurde er zum Büro umgebaut. "Von hier aus hat man ei­nen traumhaften Blick auf Schnaitt­ach", sagt Tomingas und tritt hinaus auf den Balkon. Glasscherben knir­schen unter seinen Füßen. Fast hätte er dieses Panorama auch in Zukunft genießen können. "Als ich erfahren habe, dass hier Wohnungen gebaut werden, war es leider schon zu spät", sagt Tomingas. Nur sechs Wochen zu­vor hatte er eine Immobilie in Hers­bruck erworben. "Es sollte wohl ein­fach nicht sein."

Mehr Bilder aus dem Schnaittacher Krankenhaus gibt es auf www.n-land.de/fotos.

Tina Braun