Skifahrer genießen den letzten Schnee am Rothenberg

Vor allem Kinder und Jugendliche sausten den Hang auf ihren Skiern hinab - vor 8 Stunden

SCHNAITTACH - Lange hat es gedauert bis auch in Schnaittach am Rothenberg der Lift in Betrieb genommen werden konnte. Umso mehr freuten sich die Wintersportler am Wochenende über die präparierte Piste, über die sie bei strahlendem Sonnenschein mit ihren Brettern rasten.

Bilderstrecke zum Thema Bei bestem Kaiserwetter: Schneespaß am Rothenberg in Schnaittach



Ursprünglich war ja schon für das letzte Wochenende im Februar geplant den Skibetrieb aufzunehmen. Bei knackigen Minustemperaturen lief die Schneekanone des Skiclubs jedoch nicht dauerhaft weil der Wind die technisch hergestellten Flocken zu weit verwehte. So kam es das der Lift erst ab Mitte der vergangenen Woche erstmalig in dieser Saison die Skifahrer den Berg hochzog. Nun zum Wochenende waren aber bei bestem Sonnenscheinwetter auch die Schnaittacher Kids mit ihren Brettern am Berg unterwegs und fuhren die obere Bergwiese bis zum Lifteinstieg hinunter.

Viel Spaß hatten auch einige Schlittenfahrer die neben der Skipiste aktiv waren. Insbesondere am Sonntag war bedingt durch das verhältnismäßig warme Wetter, im Vergleich zu den vorherigen Tagen, die künstlich entstandene Schneeauflage teilweise verschwunden und die Kufen schlitterten deshalb auf dem Gras noch etliche Meter weiter.

Der Berghang mit südwestlicher Lage ist bedingt durch die Sonneneinstrahlung nicht so schneesicher wie es anderen Ortes ist. Jürgen Hähnlein vom Skiclub Rothenberg ist aber zufrieden das sich die Mühen mit der Beschneiung dennoch gelohnt haben und der Markt seinem früheren Wintereldorado damit doch etwas gerechter werden konnte.

Udo Schuster