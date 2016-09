Streifenwagen erfasst Radler und verletzt ihn schwer

55-Jähriger musste nach Unfall in Behringersdorf in die Klinik - vor 1 Stunde

SCHWAIG - Am späten Donnerstagabend ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schwaig schwer verletzt worden. Ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt erfasste ihn in der Laufer Straße in Behringersdorf.

Der mit zwei Beamten (32 und 24 Jahre alt) besetzte Streifenwagen war um kurz nach 20 Uhr mit einem BMW mit Blaulicht auf der Laufer Straße (B14) in Fahrtrichtung Nürnberg zu einem Einsatz unterwegs. Kurz vor der Einmündung Espanstraße wechselte der Fahrer (32) des Streifenwagens auf die Gegenfahrbahn, um den zähflüssigen Verkehr zu umgehen.

In diesem Moment überquerte der 55-jährige Radfahrer die Laufer Straße in Richtung Espanstraße und es kam zum Zusammenstoß. Der BMW touchierte noch einen geparkten Opel und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor er zum Stehen kam.

Der verletzte Radler wurde notärztlich erstversorgt und in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B14 in Fahrtrichtung Lauf einseitig gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf mindestens 4.000 Euro.

