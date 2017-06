Turbine bei den Laufer Stadtwerken ist defekt

LAUF - Die Turbine, die seit über 70 Jahren am dritten Pegnitzwehr bei den Laufer Stadtwerken regenerativen Strom erzeugt, fällt nach einem Dichtungsschaden für mehrere Monate aus. Die Stadtwerke nutzen nun die Reparatur gleich zu einer Totalsanierung der Turbine.

Blick von unterhalb auf das dritte Pegnitzwehr bei den Laufer Stadtwerken in der Sichartstraße. Unterhalb des roten Anbaues sitzt die Kaplanturbine, an der jetzt eine Dichtung gebrochen ist, so dass sie saniert werden muss. © Fischer



Aus diesem Grund wird das unterste Pegnitzwehr abgesenkt, sodass der Fluss zwischen Industriemuseum und Stadtwerken für die nächsten Monate nicht mehr aufgestaut wird, sondern wie zuletzt vor mehreren Jahrhunderten wieder frei fließen kann.

Trotz der aktuellen Reparatur, der Sanierung und der laufenden Unterhaltskosten, steht laut Werkleiter Jürgen Ferfers der Verzicht auf die sogenannte Kaplanturbine zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Im Gegenteil, die Wasserkraft der Pegnitz biete sich heute wieder mehr denn je zur Erzeugung sauberen Stroms an. Zumal die Turbine ja auch eine gute Einnahmequelle für die Stadtwerke und damit auch die Stadt Lauf bedeute. Im Durchschnitt werden vom Wasserkraftwerk bei den Stadtwerken über einen Generator rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt.

Erst vor drei Jahren war das sogenannte Klappenwehr selbst total saniert worden. Ein Autokran hatte damals die verschlissenen Teile übers Dach der Stadtwerke gehoben und auf Tieflader verladen, damit sie im Herstellerwerk aufgearbeitet werden konnten.

Auch jetzt gehen das eineinhalb Meter durchmessende Schaufelrad und andere Turbinenteile zerlegt zur Generalüberholung zurück ins Herstellerwerk. Die Firma Antritz bei Ravensburg hatte das Wasserkraftwerk im Kriegsjahr 1943 an der Pegnitz in Lauf errichtet. Zuletzt war die Turbine vor fast 30 Jahren, 1988, gründlich saniert worden. Seither läuft das Pegnitz-Kraftwerk 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Nur bei starkem Hochwasser funktioniert das nicht: Dabei steigt nämlich das sogenannte Unterwasser bei abgesenktem Wehr so stark an, dass die Turbine nicht mehr weiterarbeiten kann.

Dichtung sorgt für Ausfall

Jetzt hat allerdings nicht zu viel Wasser, sondern eine gebrochene Dichtung für den Ausfall gesorgt. Durch das Leck war Wasser in das Lager, bzw. in den Ölkreislauf der Turbine geraten. Am 31. Oktober, so die Planungen, soll die Turbine wieder in Betrieb gehen und Strom erzeugen.

Bei einer Kaplanturbine gleicht das Laufrad einem Schiffspropeller, dessen Flügel verstellbar sind. Allerdings steht das Schaufelrad vertikal im Wasser, das die Turbine so von oben nach unten durchströmt. Die Drehzahl einer klassischen Kaplanturbine ist unabhängig von der Wassermenge konstant. Durch die Flügelverstellung wird erreicht, dass die Turbine bei schwankenden Wassermengen immer optimal umströmt wird und dadurch einen sehr hohen Wirkungsgrad (bis zu 90 Prozent) erzielt. Kaplan-Turbinen sind ausgelegt auf niedrige Fallhöhen des Wassers und große Durchflussmengen und damit prädestiniert für Flusskraftwerke an relativ langsam fließenden Gewässer.

