Turbulente Fahrt: Rentner rast acht Meter durch Garten

Der 77-Jährige gab beim rückwärts Einparken zu viel Gas - vor 1 Stunde

LAUF A. D. PEGNITZ - Zu einer turbulenten Irrfahrt kam es am Montagmorgen in Lauf an der Pegnitz. Ein 77-jähriger Autofahrer gab beim Rückwärtsfahren zu viel Gas, bretterte über den Gehweg, durch einen Zaun und acht Meter durch einen Garten. Danach kam er endlich zum Stehen.

Gegen 9.55 Uhr wollte der Rentner mit seinem Auto am rechten Straßenrand rückwärts einparken. Doch beim Einlegen des Rückwärtsgangs gab der 77-Jährige zu viel Gas, wie die Polizei berichtet.

Das Auto fuhr rückwärts über den Gehweg, durch einen angrenzenden Jägerzaun und in die dahinter liegende Hecke.

Doch damit war die turbulente Fahrt des Rentners noch nicht beendet. Er bretterte etwa acht Meter durch den Garten eines Anwesen, einen kleinen Abhang hinunter und krachte schließlich rückwärts gegen die Hauswand.

Der 77-Jährige zog sich bei seiner Irrfahrt nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 13.500 Euro geschätzt.

