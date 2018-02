Unfall auf A9: Verfolgungsjagd endet mit gebrochenem Bein

Mann hatte keinen Führerschein - In seinem Auto waren mehrere Kennzeichen - vor 1 Stunde

LAUF - Als die Polizei auf der A9 in Oberfranken einen Alfa Romeo kontrollieren will, gibt dieser Gas, fährt von der Autobahn in Richtung Rückersdorf ab und flüchtet zu Fuß. Warum dann auch noch die Laufer Feuerwehr anrücken musste.

Nach der Flucht vor der Polizei auf der Autobahn floh der Mann zu Fuß weiter und verletzte sich, als er auf einen Zaun kletterte. Die Laufer Feuerwehr musste den Verletzten mit einer Schleifkorbtrage bergen. © Feuerwehr Lauf



Eine Verfolgungsjagd, die sich ein 36-Jähriger mit der Polizei lieferte, endete in Lauf mit einem gebrochenen Bein. Auf der A 9 in Oberfranken wollte die Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Alfa Romeo kontrollieren. Dessen Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und gab Gas. Nachdem er zunächst entkommen konnte, wurde er kurz danach erneut von einer Polizeistreife gesichtet, nun aber mit anderen Kennzeichen.

Der Flüchtige verließ die Autobahn und fuhr kurz nach acht Uhr bei Lauf auf der B14 in Richtung Rückersdorf, als er unerwartet anhielt und zu Fuß weiter flüchtete. Sein Alfa Romeo rollte derweil gegen einen entgegenkommenden BMW, streifte ein Polizeiauto und kam an der Leitplanke zum Stehen.

Auf der Flucht wollte der 36-Jährige schließlich beim Gewerbegebiet Lauf Süd über einen Zaun klettern, stürzte dabei aber so unglücklich, dass er sich das Bein brach. Er musste von der Laufer Feuerwehr mittels einer Schleifkorbtrage geborgen werden und wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem war sein Fahrzeug nicht zugelassen und es wurden in seinem Auto noch weitere Kennzeichen gefunden. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Der Schaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro.

PZ