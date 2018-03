Vandalismus an der S-Bahn-Station Lauf West

Die Polizei verhaftete drei Verdächtige - Automat und Scheiben demoliert - vor 1 Stunde

LAUF - Sie warfen mit Schottersteinen um sich und demolierten dabei den halben Bahnsteig: Drei Männer wüteten am Donnerstagabend in Lauf.

Zerborstene Scheiben und ein beschädigter Fahrausweisautomat: Drei Vandalen warfen am Donnerstagabend in Lauf mit Schottersteinen um sich. © Bundespolizei



Weil sie an der S-Bahn-Station Lauf West randaliert haben sollen, nahm die Polizei am Donnerstagabend drei Männer fest. Die jungen Männer im Alter zwischen 16 und 22 Jahren waren am dabei beobachtet worden, wie sie am Gleis mit Schottersteinen um sich warfen.

Nachdem die Beamten alarmiert worden waren, stellten sie die Verdächtigen vor Ort. Zwei Scheiben von Infotafeln und das Gehäuse des Fahrausweisautomaten fielen den Schottersteinen zum Opfer. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 2500 Euro. Die Bundespolizei hat gegen die Vandalen inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

