Vermisstensuche bei Schönberg: Dementer Rentner wohlauf

SCHÖNBERG - Eine groß angelegte Suchaktion gab es am Samstagabend rund um Schönberg. Ein dementer 78-Jähriger war verschwunden. In der Nacht auf Sonntag wurde der Mann lebendig und wohlauf gefunden – in Winkelhaid.

Die Ehefrau des Schönbergers hatte ihn bei der Polizei als vermisst gemeldet. Gegen 14 Uhr hatte der Mann das gemeinsame Wohnhaus verlassen. Im Lauf des Nachmittags war er in Renzenhof gesehen worden. Unter anderem suchten die Feuerwehren aus Schönberg, Röthenbach, Renzenhof, Diepersdorf und Leinburg, die Polizei auch unter Einsatz von Hunden und diverse Rettungsorganisationen, darunter die Bergwacht und die Wasserwacht, rund sechs Stunden lang nach dem Mann. Am späten Abend wandte sich die Polizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung auch an die Bevölkerung.

20 Kilometer zu Fuß

Mitten in der Nacht konnte Entwarnung gegeben werden. Eine Privatperson aus Winkelhaid verständigte die Polizei. Offenbar hatte der demente 78-Jährige rund 20 Kilometer zu Fuß bis in den Landkreissüden zurück gelegt. Er ist laut Polizei körperlich wohlauf.

