Von oben: Ballonfahrt über der Fränkischen Schweiz

16-jähriges Vereinsmitglied ist Deutschlands jüngster Ballonfahrer

Die Tage zum Jahreswechsel waren wegen der kalten Temperaturen und der idealen Sichtverhältnisse bestens geeignet um sich mit einem Ballon in die Vogelperspektive zu begeben. Am Lillinghof schaffte es der Pilot nach rund 2 Stunden Ballonfahrt nur wenige Meter vom Startplatz entfernt auch wieder zu landen.

Strahlend blauer Himmel: Für die Ballonfahrer, wie hier am Lillinghof, waren die Wetterbedingungen um Neujahr optimal. Foto: Udo Schuster



Der heimische Segelflugplatz in Lillinghof wurde in den letzten Jahren nur sehr selten für Ballonstarts genutzt, berichtet Horst Zuber vom Segelfugclub Lauf der sich freute das hier ein Heißluftballon vom Erlanger Verein "Frankenballon e.V." startete. Vor Ort war auch der Vereinspräsident vom Frankenballon, der Laufer Manfred Eckstein mit Begleitfahrzeug und als Pilot Markus Zimmermann aus Nürnberg der zusätzlich noch in der Vorstandsriege der Ballonfahrer als Kassier aktiv ist. Die Aufschrift auf der Ballonhülle hätte vermuten lassen können dass es sich um einen Testflug der Technischen Universität Erlangen-Nürnberg handelt jedoch tritt hier die Friedrich-Alexander-Universität ausschließlich als Sponsor auf.

Bilderstrecke zum Thema Hoch hinaus: Ballon fliegt bei Traumwetter über Lauf "Glück ab, gut Land": Zunächst wurden rund 3000 Kubikmeter Luft in die aus deutscher Produktion stammende Hülle, in der leicht ein Zweifamilienhaus Platz hätte, erwärmt um über die Thermik ein Aufsteigen überhaupt zu ermöglichen. Dann stieg der Ballon in luftige Höhen.



Immer der Nase nach, oder besser gesagt mit dem Wind fuhren der Pilot und drei Gäste vom Startplatz am Segelflugplatz zunächst in Bodennähe in Richtung Gräfenberg. Zunächst wurden rund 3000 Kubikmeter Luft in die aus deutscher Produktion stammende Hülle in der leicht ein Zweifamilienhaus Platz hätte erwärmt um über die Thermik ein Aufsteigen überhaupt zu ermöglichen.

Noch während der Aufstiegsphase kurz über der Baumwipfelhöhe kam der Ballon in eine andere Luftströmung und trieb mit dem Wind dann zunächst in östliche Richtung bevor der leichte Wind dann weiter oben die Ballonfahrer nach Süden trieb. Mit an Bord auch Jan Kirsch aus Nürnberg der zum ersten Mal mit einem Ballon fast senkrecht in die Lüfte aufstieg und Anja Konold die bereits mit 10 Jahren im Schwäbischen schon einmal in einen Weidenkorb eines Heißluftballons gestiegen ist.

Deustchlands jüngster Ballonpilot

Herrlicher Sonnenschein mit wolkenlosenHimmel gewährte den Luftfahrern einen atemberaubenden Blick hinüber in die fränkische Schweiz genauso wie in die fränkische Alb. Am westlichen Horizont ein weiterer Ballon. Pilot Markus Zimmermann nimmt Funkkontakt auf. "Glück ab, gut Land", die Begrüßungsformel der Ballonpiloten. Im anderen Ballon steuert Micha. Erst vor wenigen Tagen wurde der Vereinskamerad 16 Jahre alt und ist damit Deutschlands jüngster Ballonpilot. Völlig entspannt genossen sie die Überfahrt einiger Schnaittacher Ortsteile in der wärmenden Sonne im Himmel, denn der Wind ließ nur Geschwindigkeiten zwischen 3 und 15 Kilometer pro Stunde zu.

Den Luftzug spürt man praktisch gar nicht weil sich der Ballon ja mit der gleichen Geschwindigkeit und Richtung fortbewegt. Gemächlich und nur vom Geräusch des Gasbrenners ab und an unterbrochen genossen die Passagiere auch die Stille der Landschaft mit grandiosen Einblicken in die örtlichen Steinbrüche. Durch geschicktes Ausnutzen der wechselnden Höhenwinde konnte Markus Zimmermann das seltene Kunststück vollbringen zu einer kurzen Zwischenlandung nur wenige Meter neben dem ursprünglichen Startpunkt am Flugplatz.

Extra Lob für Landung

Hier stieg ein Fahrgast aus und war von diesem Erlebnis derart überwältigt das alles andere Nebensache wurde. Der Pilot, erst seit dem letzten Sommer im Besitz der Ballonfahrlizenz, hatte somit einen Kreis gezogen und erhielt dafür, sowie für das sehr angenehme weiche Aufsetzen des Korbes, ein extra Lob der Insassen genauso wie von dem Luftfahrt erfahrenen Präsidenten Eckstein. "Der Ballon fährt ausschließlich mit dem Wind. Der Ballonfahrer kann den Kurs nur beeinflussen weil der Wind in verschieden Höhen oft aus unterschiedlicher Richtung weht. Durch Steigen oder Sinken kann der Ballonfahrer sich die verschiedenen Strömungen zu Nutzen machen. Aber zum Startpunkt zurück zu kehren gelingt nur äußerst selten," erklärt der Vereinspräsident der selbst als Steuermann auf mehrere hundert Flüge zurückblicken kann.

Ein quasi Durchstarten um etwas weiter in nordöstliche Richtung zu fahren gelang ebenso reibungslos. Zwischen Ober- und Unterwindsberg, hinab ins Haunachtal und über Hüttenbach den Fichtenberg hoch bis Pilot Zimmermann dann schließlich nach fast 3-stündiger Fahrt endgültig zur Landung bei Winterstein ansetzte. Im Nu waren Kinder als interessierte Zuschauer auf der Wiese als die Ballonhülle nach Entlüftung in sich zusammenfiel.

Udo Schuster