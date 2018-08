Wanderreporter: Claudias letzte Tour mit Kultur in Ottensoos

OTTENSOOS - Nachdenklich und ein bisschen verrückt: Kultur in mehreren Facetten erlebt Wanderreporterin Claudia auf ihrer letzten Etappe von Hersbruck nach Lauf.

Volker Stahlmann und seine Frau, die Künstlerin Renate Stahlmann im Kulturbahnhof in Ottensoos. Die beiden wollen mit ihrem Forum die Welt ein wenig verändern. © privat/Claudia Freilinger



Nächste Station: Nachhaltigkeit. Ich sitze in einem ehemaligen Weichenhaus in Ottensoos und trinke ein Bio-Wasser. Volker Stahlmann und seine Frau Renate Kirchhof-Stahlmann haben es mir serviert. Die beiden möchten die Welt reparieren. Sie haben in Ottensoos einen maroden Bahnhof gekauft und dort ein Forum geschaffen für nachhaltige Entwicklung und Kunst. Drei Jahre lang haben sie gebraucht, um das Gebäude aus dem Jahr 1859 herzurichten.

Als ich durch die Räume laufe, bin ich beeindruckt, wie schön es geworden ist. Viele alte Baustoffe haben die Stahlmanns erhalten und wieder verwendet. "Ich führe genau Buch über unsere Ökobilanz", sagt Volker Stahlmann. Der 73-Jährige war früher Betriebswirtschaftsprofessor in Nürnberg und hat viel zum Thema Nachhaltigkeit geforscht. Das Ehepaar betreibt auch ein Repaircafé für Kleidung. Dass Kleidung richtig lustig sein kann, erlebe ich in Neunkirchen am Sand mit Benjamin Wallner vom Theaterverein Sandhas‘n, als wir verrückte Kostüme und Perücken probieren.

